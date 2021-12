lsbh ruft zur Wahl auf

Frankfurt. Der Landessportbund Hessen (lsbh) sucht Hessens sportliche Aushängeschilder. Nach bis zum 15. Dezember können alle Sportinteressierten online darüber abstimmen, wer in den Kategorien „Sportlerin des Jahres“, „Sportler des Jahres“, „Newcomer/in des Jahres“, „Parasportlerin des Jahres“, „Parasportler des Jahres“, „Trainer/in des Jahres“ und „Mannschaft des Jahres“ die Nase vorn hat. Alle Vorschläge für die jeweiligen Rubriken sind zu finden unter http://yourls.lsbh.de/sportler-des-jahres-2021.

Die Wahl wird vom lsbh in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk organisiert. Neben der Publikumsabstimmung fließen die Stimmen von Expertinnen und Experten aus den Sportredaktionen hessischer Medien mit 50 Prozent in das Endergebnis ein. Die Siegerinnen und Sieger werden am 17. Dezember verkündet. Zum zweiten Mal wird in kombinierter Form gewählt, so dass alle Interessierten die Möglichkeit erhalten, ihre Favoriten zu wählen. Auf eine festliche Ehrung muss aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet werden. red

