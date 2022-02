Lockerungen im Freien

Frankfurt. Der Landessportbund Hessen (lsbh) hat die Richtlinien für den Sport gemäß der neuen Fassung der hessischen Corona-Schutzverordnung veröffentlicht. Seit Montag dürfen auch nichtgeimpfte Personen wieder aktiv am Sport im Freien teilnehmen. „In gedeckten Sportstätten gilt die 2G-Plus-Regel. Im Freien gilt dies nicht, hier ist das Sporttreiben vollumfänglich für alle Personen unabhängig vom Impfstatus erlaubt“, heißt es auf der Homepage des lsbh unter „Wichtige Fragen (FAQ)“.

Für Beschäftigte gilt in Sportstätten weiter die 3G-Regel nach den Arbeitsschutzregelungen des Bundes (geimpft, genesen oder beim Betreten des Betriebes getestet). In den „Innenbereichen von Sportanlagen“ – etwa in Umkleideräumen – greift die 2G-plus-Regel. „Der Freizeit- und Amateursport auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist vollumfänglich erlaubt. Auch der Betrieb der Vereins- und Versammlungsstätten ist möglich. Die Regelungen führen jedoch zu einer stärkeren Unterscheidung zwischen Sport im Freien und Sport in gedeckten Anlagen“, fasst der lsbh zusammen. In Sportstätten sei „die Sportausübung grundsätzlich zulässig, wenn ein sportartspezifisches Hygienekonzept nach Paragraf 5 der Verordnung vorliegt“.

Die Hotspot-Regeln, die von Mitte Januar bis Sonntag im Kreis Bergstraße galten, hatten „drinnen 2Gplus, draußen 2G“ vorgesehen. Die Regelungen für „Teilnehmer“, wie sie aus der Pressemitteilung des Landes Hessen vom vergangenen Samstag hervorgehen, beträfen Besucher und Zuschauer, präzisierte ein lsbh-Sprecher auf Nachfrage dieser Redaktion. cpa

