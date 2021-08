Lob fürs allerletzte Aufgebot

Berlin. Der gut erfüllten Pflichtaufgabe der ersten Pokalrunde folgte beim Fußball-Bundesligisten schnell der Blick auf den Ligaauftakt am kommenden Wochenende. „Wir sind eine Runde weiter im Pokal, das war unsere Aufgabe, das haben wir geschafft“, sagte Stürmer Hamadi Al Ghaddioui nach dem 6:0-Erfolg in der ersten DFB-Pokalrunde beim Regionalligisten BFC Dynamo, den das stark ersatzgeschwächte Team sehr souverän herausgespielt hatte.

Neben den elf Ausfällen – darunter Torjäger Sasa Kalajdzic sowie Schlüsselspieler wie Orel Mangala, Silas Katompa Mvumpa und Kapitän Wataru Endo – musste VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo im Sportforum Hohenschönhausen auch noch auf Verteidiger Waldemar Anton verzichten. Doch die Rumpftruppe ließ gegen den kämpferisch nie nachlassenden Gegner kaum Möglichkeiten zu. „Wir haben schon ein paar Sachen anbrennen lassen, aber nicht so, dass man sagen kann, es war brandgefährlich“, sagte Al Ghaddioui, der mit dem ersten Treffer nach 26 Minuten den Weg zum Sieg ebnete.

„Wir haben ein wenig gebraucht, um in das Spiel reinzukommen“, sagte deshalb auch Trainer Matarazzo, der die Professionalität seiner Rumpfmannschaft lobte, die in ihrem Eifer nie nachgelassen hatte. „Das Spiel war nicht so einfach wie es das Ergebnis ausdrückt“, sagte der 43 Jahre alte Trainer, der nach den weiteren Toren durch Sosa (45.) sowie Konstantinos Mavropanos (53.), Mateo Klimowicz (68.), Mohamed Sankoh (82.) und Darko Churlinov (88.) positiv dem Ligaauftakt am kommenden Wochenende gegen die SpVgg Greuther Fürth entgegenblickt.

Der Aufsteiger war nur wenige Kilometer entfernt und wenige Stunden später beim SV Babelsberg nach Elfmeterschießen an der Pflichtaufgabe gescheitert. „Die Abläufe stimmen. Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte der frühere Abwehrspieler Matarazzo, „wir haben sicherlich nicht alle Phasen im Spiel beherrscht. Es gab ein paar Wackelphasen, in denen nicht alles gegriffen hat. Das sind Themen, die wir im Laufe der Woche bearbeiten werden.“

Dann hofft Matarazzo, dass sich das Lazarett lichtet und er wieder auf einige seiner Stammspieler zurückgreifen kann, auch wenn der Pokalauftritt die Tauglichkeit der Backups unter Beweis gestellt hat, die dadurch laut dem Trainer „viel Selbstvertrauen“ tanken konnten. dpa