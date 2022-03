Liste der Ausfälle ist lang

Ried. Nach ihren Niederlagen am vergangenen Wochenende wollen es die beiden Ried-Vertretungen in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt am 22. Spieltag besser machen. Die FSG Riedrode empfängt am Sonntag (15.15 Uhr, Waldsportplatz) den TSV Lengfeld. Der Viertletzte Eintracht Bürstadt ist zeitgleich zu Gast beim Drittletzten Hassia Dieburg.

Riedrode – Lengfeld

Am Mittwoch fiel das Training bei der FSG aus. „Im Moment ist Erkältungszeit. Außerdem haben wir ein paar Angeschlagene. Da wir am Dienstag intensiv trainiert haben, ist das aber kein Beinbruch“, sagt Riedrodes Trainer Andreas Keinz vor dem Heimmatch des Sechsten gegen den Zwölften Lengfeld.

Riedrodes Evan Keinz fällt mit einer Muskelverhärtung aus. © Berno Nix

Die Liste der Ausfälle und Fragezeichen ist lang. Sicher fehlen wird Evan Keinz, der beim 1:3 beim VfR Groß-Gerau mit einer Verhärtung im Oberschenkel ausgewechselt wurde. Länger ausfallen dürfte Timo Seyfried (Ermüdungsbruch im Fuß). Amer Gara Hassan ist noch rotgesperrt. Stammtorhüter Chris Keilmann hat leichte Knieprobleme, Ersatztorwart Christian Knecht steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Damian Pritchett und Maxi von Dungen (beide krank) werden wohl ebenfalls unpässlich sein. Dafür hat André Moos seine Beckenprobleme wohl auskuriert. Auch Oliver Schrah und 1b-Spieler Pascal Kratz sind Kandidaten für die Startelf.

Gegen die Lengfelder, die bisher nur auf acht Auswärtspunkte kommen, wollen Keinz und sein Trainerpartner Duro Bozanovic an die Leistung aus dem Spiel gegen Groß-Gerau anknüpfen. „Die war nicht so schlecht. Leider wurden unsere Fehler dort knallhart bestraft“, so Keinz. Einen Spaziergang erwartet er nicht. „Lengfeld ist sehr eine robuste Mannschaft, die viel auf die zweiten Bälle geht und nie aufsteckt. Wir haben aber ein Heimspiel, wollen in die Erfolgsspur zurück und nach Möglichkeit wieder eine Serie starten.“

Dieburg – Et. Bürstadt

Für die Eintracht hätte es sicherlich dankbarere Gegner zum Restrundenstart gegeben als den Tabellenvierten 1. FCA Darmstadt (0:3) und Spitzenreiter VfR Fehlheim (2:5). Dass nach den ersten zwei Spielen des Jahres zwei Niederlagen zu Buche stehen würden, war für Bürstadts Spielertrainer Benjamin Sigmund allerdings nicht in Stein gemeißelt. „Wenn wir gegen Fehlheim das 2:0 machen, haben wir beste Aussichten auf Punkte. Vieles war auf Augenhöhe, nur haben wir leider dumme Gegentore kassiert“, stellt er klar.

Dass der Drittletzte Dieburg ein anderes Kaliber darstellt, weiß Sigmund natürlich. „Gegen Dieburg können wir nicht nur etwas holen. Wir müssen etwas holen, wenn wir die Klasse halten wollen“, betont der Eintracht-Coach.

Personell sieht es bei der Eintracht deutlich besser aus als vor den Duellen mit den Top-Teams. Mehmetcan Tutay hat seine Zwei-Spiele-Sperre abgesessen, Torwart Christian Steiner kommt nach einer einwöchigen Pause (Risswunde im Knie) zurück. Zudem feierten Besim Reka und Fabio Cappello gegen Fehlheim ihr Comeback. Vitali Becker, der zuletzt krank fehlte, schont sich. Marco Haberer ist nach seiner Schulter-OP im Herbst wieder ins Training eingestiegen, aber noch keine Option. Sicher ausfallen werden nach wie vor Daniel Böck und Deniz Reiter. „Am Mittwoch haben wir gut trainiert“, meint Sigmund.

Im Hinspiel (4:0) lief es wie am Schnürchen. „Da haben wir früh zwei Tore gemacht“, erinnert sich Sigmund. Gegen einen ähnlichen Verlauf hätte Bürstadts Coach nichts einzuwenden.

Aus gutem Grund. „Je länger das Spiel gegen so einen Gegner offen ist, umso mehr ist der Gegner in der Lage, kämpferisch dagegenzuhalten“, glaubt Sigmund.