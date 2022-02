Leiselheim weicht in Sedanhalle aus

Lampertheim/Worms. In der 3. Bundesliga Nord ist der TTC Lampertheim am Wochenende spielfrei. Hochklassiges Tischtennis wird es in der Sedanhalle trotzdem zu sehen geben. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der TV Worms-Leiselheim die DJK Sportbund Stuttgart. Bei dieser Partie handelt es sich um das Top-Spiel der 3. Bundesliga Süd. Leiselheim ist mit 19:1 Punkten Zweiter, die Stuttgarter liegen mit 22:2 Zählern auf Platz eins. Am Samstag (14 Uhr) starten die Wormser bei Schlusslicht SB Versbach in die Rückrunde.

Die Verlegung in die Sedanhalle kommt zustande, weil die Sporthalle in Leiselheim wegen der aktuell hohen Corona-Inzidenzen für den Wettkampfbetrieb gesperrt ist. TVL-Abteilungsleiter Peter Dietrich bedankt sich bei Uwe van gen Hassend, dem Vorsitzenden des befreundeten TTC Lampertheim: „Für ihn war es keine Frage, uns in dieser misslichen Lage zu helfen. Er hat sofort alles intern mit seiner Abteilung, mit der Stadt und den Behörden geregelt.“ TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend sprach von einer „Nachbarschaftshilfe“. cpa

