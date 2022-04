Leidenschaft und Zweikampf

Ried. Auch wenn mit dem FC Starkenburgia Heppenheim der erste Absteiger so gut wie feststeht, bleibt das Ringen um den Verbleib in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße spannend. Auch die AS Azzurri Lampertheim muss sich gewaltig nach der Decke strecken: Im neuen Fußballjahr lief es für die Associazione Sportiva trotz der engagierten Arbeit des neuen Trainers Giovanni Marino überhaupt nicht rund. Und mit dem 1:1 am 6. März gegen die SG Unter-Abtsteinach gelang erst ein Unentschieden.

„Ich vermisse bei meinen Spielern die Leidenschaft und die Bereitschaft, in die Zweikämpfe zu gehen“, sind Marino einige Defizite seiner Elf nicht entgangen. Die aber werden am kommenden Samstag benötigt, denn da muss sich der italienische Verein, der im Jahr 1978 gegründet wurde, bei der KSG Mitlechtern beweisen. Die hat mit 20 Punkten einen Zähler weniger als die Azzurri und liegt auf Tabellenplatz 15, der den Abstieg bedeutet. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, wir müssen alles in die Waagschale werfen. Ich hoffe nicht, dass uns Mitlechtern demonstriert, wie Abstiegskampf geht, sondern erwarte, dass wir ein Exempel statuieren, wie man in solche Spiel geht“, hofft Marino, dass seine Ansprache fruchten wird.

Aufgrund eines Corona-Falls beim Gegner VfL Birkenau mussten die Mitlechterner – ebenso wie die Azzurri – am vergangenen Sonntag pausieren. Aber Marino glaubt, dass die KSG sehr beherzt auftreten wird „Sie hat schon wenige Tage nach der 1:2-Auswärtsniederlage beim Tabellenführer Tvgg Lorsch eine starke Vorstellung gezeigt. Wir stehen vor einer ganz schweren Begegnung“, hofft Marino, dass seine Elf oft vermisste Tugenden auspackt.

Gut sieht es bei den Lampertheimern in personeller Hinsicht aus, denn fast alle Spieler haben ihre Bereitschaft signalisiert, auch in der kommenden Saison dem Verein die Treue zu halten. Jedoch muss der Coach am Samstag auf zwei Spieler verzichten: Leon Holzinger ist genauso im Urlaub wie Giuseppe Bosco. Der wechselte in der Winterpause von der U 23 des VfR Mannheim nach Lampertheim.

Bürstadt – ET Waldmichelbach

Da startete die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach so gut ins neue Fußballjahr, doch in den vergangenen beiden Begegnungen lief bei der Mannschaft von Sascha Amend nichts mehr zusammen. Nach dem 0:2 bei der SG Unter-Abtsteinach setzte es am vergangenen Sonntag eine deftige 1:7-Klatsche bei der SSG Einhausen. Das sollte auch der VfR Bürstadt zum Anlass nehmen, den kommenden Heimgegner nicht in die Kategorie „unbezwingbar“ einzustufen.

Unter-Abstein. – Groß-Rohrheim

Erneut auswärts antreten muss der FC Alemannia Groß-Rohrheim, der bei der SG Unter-Abtsteinach zu Gast ist.

TV Lampertheim – Birkenau

Bereits gestern Abend trug der TV Lampertheim sein Heimspiel gegen den VfL Birkenau aus. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. hias