Leichter Dämpfer nach Befreiungsschlag

Ried. Mit vier Punkten aus zwei Spielen hat die SG Nordheim/Wattenheim die Rote Laterne der Kreisliga A endlich abgegeben. Im Nachholspiel gegen Meisterschaftskandidat Starkenburgia Heppenheim gelang der Sportgemeinde am vergangenen Donnerstagabend überraschend der erste Saisonerfolg. Sie kamen am Samstag gegen die TG Jahn Trösel aber nicht über ein 1:1 (0:1)-Remis hinaus.

SG NoWa – St. Heppenheim 6:1

SG NoWa – TG Jahn Trösel 1:1

Eigentlich reiste die Mannschaft von Starkenburgia Heppenheim am Donnerstagabend auf den Wattenheimer Sportplatz, um durch einen Auswärtssieg beim Tabellenletzten die Tabellenführung in der Kreisliga A zu übernehmen, doch dann kam alles ganz anders. „Heppenheim hat eigentlich gut gespielt, aber bei uns hat einfach alles geklappt. Fast jeder Schuss war ein Treffer. Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, war aber nicht unverdient. Für unser Selbstvertrauen war das enorm wichtig. Ich hoffe, jetzt hat es endlich Klick gemacht“, sagte SG-NoWa-Coach Jens Stark.

Allerdings gingen zunächst die Heppenheimer durch Christoph Schamber in Führung (8.). Danach spielte sich die Sportgemeinde aber in einen Rausch. Erst verwandelte Niklas Fleischhacker einen direkten Freistoß aus 20 Metern zum 1:1 (11.), anschließend vollendete Marc Bormuth einen Doppelpass mit Jonas Pixberg zum 2:1 (17.).

Kurz darauf traf Niklas Fleischhacker nach Bormuth-Vorarbeit zum 3:1 (23.), ehe Bormuth einen Heppenheimer Pass abfing und nach einem Sololauf zum 4:1 einschob (44.). In der zweiten Halbzeit erhöhten schließlich Colin Mitsch (60.) und Niklas Fleischhacker (62.) zum 6:1-Endstand.

Am Samstag wollte die Sportgemeinde dann eigentlich gegen die TG Jahn Trösel den zweiten Heimsieg einfahren, doch nach einem Fehler im Aufbauspiel ging Trösel nach einer Einzelleistung von Maximilian Zangl in Führung (25.). In der zweiten Halbzeit rettete ein Tor aus kurzer Distanz von Jonas Pixberg nach einem flachen Zuspiel von Salko Drekovic zumindest das Unentschieden (77.).

„Wir haben die Schwachstellen in der Tröseler Mannschaft nicht gut genug ausgenutzt und auch aus einer Überzahlsituation zu wenig gemacht, das ist schade. Trösel kann mit dem Ergebnis sicher gut leben, für uns war aber mehr drin. Nach dem tollen Spiel gegen die Heppenheimer müssen wir deshalb ein bisschen enttäuscht sein“, haderte Jens Stark.

VfR Bürstadt – SV Lindenfels 3:2

„Mit diesem Ergebnis können wir zufrieden sein. Auf spielerischer Ebene haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Meine Mannschaft hat es geschafft, an die erste Halbzeit des Rimbach-Spiels anzuknüpfen“, lobte VfR-Coach David Vorreiter seine Elf.

Für Bürstadt erzielte Ahmet Tubay alle drei Treffer (8., 51., 87.), für die Lindenfelser Tore waren Felix Sossna (63.) und Andre Wörle (76.) zuständig. rago