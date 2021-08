„Lassen wir den Ball mal laufen“

Groß-Rohrheim. Auch der schmerzhafte Zusammenprall mit einem Gegenspieler konnte Adis Dolicanin vom Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel beim VfL Birkenau nicht stoppen. Zum 4:1 (1:1)-Auswärtssieg im Odenwald steuerte der 26-jährige nicht nur den 1:0-Führungstreffer (29.) und nach der Pause das Tor zum 2:1 (56.) bei, sondern legte seinem FCA-Stürmerkollegen Marcel Eckhardt auch das 3:1 in der 83. Minute auf, der in der 88. Minute ebenfalls zum zweiten Mal einnetzen sollte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Starker Saisonstart: Groß-Rohrheims Adis Dolicanin erzielte beim 4:1-Sieg des FC Alemannia in Birkenau zwei Tore und bereitetet einen weiteren Treffer vor. © Nix

„Zwei Tore und eine Vorlage, das ist jetzt für mich nicht so schlecht gelaufen, dabei war nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler in der ersten Hälfte zunächst nicht klar, ob ich weiterspielen kann. Wir sind da mit den Köpfen zusammengestoßen und es hat mich unterhalb der Schläfe erwischt. Die Schmerzen kamen aber zum Glück erst nach dem Spiel“, gab es Dolicanin in Halbzeit zwei einen zusätzlichen Adrenalinschub, als er das 2:1 für den FCA markierte. „Mein erstes Tor war allerdings wichtiger für mich. In der abgebrochenen Kreisoberligasaison 2020/2021 habe ich nicht getroffen und in Birkenau hatte ich zuvor eine große Chance vergeben und da kam von den Birkenauer Zuschauern: ,Den kann man schießen lassen!‘. Ich kenne viele im Odenwald, daher bin ich dort immer besonders motiviert“, sagte Dolicanin, der selbst im Odenwald zuhause ist.

Adis Dolicanin Adis Dolicanin wurde am 18.4November 1993 in Rimbach geboren, wo er bis heute wohnt. Seine Familie stammt ursprünglich aus Bosnien-Herzegovina und er besitzt die bosnische Staatsangehörigkeit. Er arbeitet seit 2018 als Kaufmann für Büromanagement bei der Firma Jost Chemicals GmbH im badischen Laudenbach (Bergstraße). Mit dem Fußball begann er bei den Bambini des FSV Rimbach und machte dort auch den Sprung in den Erwachsenenbereich. Im Alter von 18 Jahren absolvierte er auch die Saisonvorbereitung bei der U 23 des SV Waldhof Mannheim, zu einem weiteren Engagement beim SVW kam es aber nicht. Zur Saison 2015/2016 wechselte er vom damaligen A-Ligisten FSV Rimbach zum Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim. and

„Ich bin beim FSV Rimbach groß geworden und habe bis zur Saison 2015/2016 dort gespielt, ehe ich zum FC Alemannia Groß-Rohrheim gewechselt bin“, pendelt Dolicanin seither von seinem Wohnort hinunter ins Ried. „Am Dienstag hatten wir allerdings abgesprochen, dass ich nicht ins Training komme, weil sich da doch Schmerzen von meinen Zusammenprall bemerkbar gemacht haben“, rechnet der große Fan von Stürmerstar Cristiano Ronaldo aber damit, am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Starkenburgia Heppenheim wieder fit zu sein.

Überhaupt genießt es der 26-jährige mit bosnischen Wurzeln, dass nach rund zehn Monaten Zwangspause wieder gespielt werden kann. „Als wir am 4. Juli unser erstes Testspiel gegen Concordia Gernsheim bestritten haben, da war ich richtig geil auf Fußball. Der Fußball gehört für mich zum Leben dazu“, sagte Dolicanin. „Lassen wir mal den Ball laufen“, hofft der 26-jährige, dass die laufende Saison nicht erneut wegen der Corona-Pandemie ein jähes Ende findet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Mein Position im Spiel hat sich auch verändert, jetzt bewege ich mich ja auf einer Höhe mit Marcel Eckhardt, ich lege ihm Tore auf oder schieße selbst welche, besser geht es ja gar nicht. Marcel und ich verstehen uns aber nicht nur auf dem Platz gut“, sagt Dolicanin, der weiß, dass sein Sturmkollege nicht ganz unbeteiligt daran war, die kurzfristig entstandene Trainer-Vakanz bei der Alemannia zu beseitigen, als der bisherige FCA-Trainer Alexander Mehrlau-Behrendt im Juni sein Amt niederlegte. „Davon waren auch wir Spieler überrascht, den zunächst hieß es ja, dass er weitermacht. Mit Marcels Vater Georg Eckhardt konnten wir zum Glück kurzfristig einen sehr erfahrenen Trainer für uns gewinnen. Er hat oft bei unseren Spielen zugesehen und daher ist ihm die Mannschaft nicht völlig fremd“, erklärt Dolicanin. Für die Alemannen gehe es angesichts von drei Absteigern aus der Kreisoberliga zunächst darum, erst einmal die nötigen Punkte für den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.