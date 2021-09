Lampertheimer Trio überzeugt

Lampertheim. Im rheinland-pfälzischen Marnheim standen drei Kämpfer des „Team Pro Fighting Lampertheim“ in der thailändischen Kampfsportart Muay Thai im Ring. Finn Schulz, Louisa Mikus und Felix Koch gewannen ihre Kämpfe beim Adolescentia Cup 3.0 und belohnten sich für harte Trainingseinheiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Alle drei zählen zur Landeskader-Auswahl des Muay Thai Landesverbands Hessen und kämpfen um die Nominierung für das deutsche Nationalteam des M.T.B.D. e.V.“, erklärt Cheftrainer Marcello Lombardi. „Unser Ziel ist die Teilnahme an der Junioren-EM 2022 in der Türkei und der Junioren-WM 2022 in Malaysia“, sagt der Coach über die Ziele des Trios. Angesichts der gezeigten Leistungen ist Lombardi zuversichtlich, was die sportliche Zukunft seiner Schützlinge angeht: „Alle drei haben gezeigt, dass sich die harte Arbeit lohnt und wir noch viel in der Zukunft von ihnen sehen werden. Wirklich klasse.“ red