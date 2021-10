Lampertheimer Euphoriewelle

Ried. Die Tischtennis-Herrenteams des TTC Lampertheim sorgen auf Bezirksebene weiter für Furore. Bezirksligist Lampertheim III feierte mit dem 9:4-Heimsieg über den SV Fürth schon den dritten Erfolg im vierten Spiel. In der Bezirksklasse 1 findet sich Lampertheims „Vierte“ nach einem 9:6 gegen den VfR Fehlheim IV sogar auf Platz eins wieder.

Für die Bezirksliga-Herren der SG Hüttenfeld gab es im vierten Anlauf den ersten Sieg. Mit 9:3 gewann die SGH beim TTC Heppenheim IV. Die Bilanz des TV Bürstadt fällt bescheiden aus. Die Herren III verloren in der Bezirksklasse-Gruppe 5 5:9 bei Primus TSV Raunheim. Bürstadt IV bezog in Gruppe 3 ein 1:9 beim TV Seeheim. Keine Punkte gab es für den TTC Groß-Rohrheim, der sein Gastspiel beim TSV Reichenbach in der Bezirksklasse 1 absagen musste.

Bernhard Schüßler steuerte zwei Einzelsiege zum Erfolg des TTC Lampertheim III bei. © Berno Nix

TTC Lampertheim III, Bezirksliga 1: Ohne Frank Unterseher und Christopher Luft, die in der zweiten Mannschaft aushalfen, und ohne den verletzten Gerhard Blob brachte Lampertheims „Dritte“ das 9:4 gegen Fürth zustande. „Bei den Fürthern haben auch zwei Leute gefehlt“, meinte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Mit je zwei Einzelerfolgen machten Bernhard Schüßler, Stefan Adams und Stefan Karb den Unterschied. Einen Punkt steuerte Daniel Wagner bei. Die TTC-Doppel Philipp Seiler/Wagner und Karb/Jens van gen Hassend hatten die 2:1-Doppelführung besorgt. Für das Match beim SV Kirschhausen am Samstag (17 Uhr) hat van gen Hassend noch keine Lösung: „Zwei Spieler müssen wieder zur zweiten Mannschaft. Schüßler und Adams laufen beim Spargellauf den Halbmarathon. Kirschhausen wollte leider nicht verlegen.“

SG Hüttenfeld, Bezirksliga 1: Bei ihrer Siegpremiere in Heppenheim (9:3) konnte sich die SGH (jetzt 3:5 Punkte) auf das Kollektiv verlassen. Gwen Steier/Volker Berg und Matthias Thomas/Peter Haas legten eine 2:1-Führung vor. Malte Böck und Steier stellten im Spitzenpaarkreuz auf 4:1, ehe Heppenheim IV verkürzte. Dann machten Haas, Heiko Möller, Steier, Böck und Berg den Sack zu. Am Samstag (16.15 Uhr) kommt der SV Fürth (0:4 Punkte).

TTC Lampertheim IV, Bezirksklasse 1: Mitfavorit Fehlheim IV trat stark ersatzgeschwächt an. „Da waren nur zwei Spieler aus der nominellen Besetzung dabei. Insofern haben wir einen recht gefährdeten 9:6-Heimsieg eingefahren“, erklärte TTC-Boss van gen Hassend zum dritten Erfolg im dritten Match. Vier Lampertheimer punkteten doppelt: Christopher Luft, Daniel Wagner und Kevin Stass auf den Positionen eins bis drei sowie Ersatzmann Jens Hoffmann aus der fünften Mannschaft im hinteren Paarkreuz. Im Doppelauftakt hatten Cevdet Uzer/Jens Hoffmann einen 0:3-Rückstand verhindert. Nächster Gegner des TTC IV ist Groß-Rohrheim am 30. Oktober.

TTC Groß-Rohrheim, Bezirksklasse 1: Die Ausfallliste beim früheren Verbandsligisten war lang. Rolf Becker (Arbeit), Tobias Meixner (Verletzung und Arbeit), Johannes Lüttich (Arbeit), Johannes Baier (familiäre Gründe), Lucas Guttensohn (Schulterverletzung) und Michael Reiser (Urlaub) mussten passen. Nur Niklas Herrmann hätte für die Partie beim TSV Reichenbach bereitgestanden.

„Wir hoffen auf eine gute Leistung unserer ersten Herren beim nächsten Match, das erst am 30. Oktober angesetzt ist. Das kommt uns entgegen“, teilte Groß-Rohrheims Sportwart Thomas Friedrich mit. Sollte der TTC Ende Oktober das Derby gegen Lampertheim IV bestreiten, würden die Groß-Rohrheimer erstmals in dieser Saison an den Tischen stehen. Ende September war der TV Ober-Laudenbach, der wenig später zurückzog, nicht gegen den TTC angetreten.

TV Bürstadt III, Bezirksklasse 5: Vor dem 5:9 in Raunheim musste Bürstadts „Dritte“ (jetzt 3:3 Punkte) die kurzfristigen Ausfälle von Nico Annarumma (Sprunggelenk) und Kevin März (Arbeit) im vorderen Paarkreuz schlucken. „Das 5:9 war so gesehen noch akzeptabel. Interessant wäre gewesen, was in Bestbesetzung möglich gewesen wäre“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Zweimal Daniel Gliewe und je einmal Jonas Wagner, Mario Gnändiger und Karsten Bamberg punkteten für den TVB II, der am 29. Oktober auf Griesheim trifft.

TV Bürstadt IV, Bezirksklasse 3: Bis auf den Ehrenpunkt von Jost Riedel zum 1:6 gab es für die dezimierte vierte TVB-Mannschaft (0:6 Punkte) in Seeheim nichts zu holen. Am Freitag (20.15 Uhr) kommt die DJK SSG Bensheim (4:0). „Solange wir mit Ersatz spielen müssen, wird es schwer, etwas zu holen“, meint Rosenberger.