Bensheim. Beim Handball-Bundesliga-Team der HSG Bensheim/Auerbach gibt es mehrere neue Infektionen mit dem Corona-Virus. Das ergab die Testung am vergangenen Freitag. „Wir haben leider weitere Fälle“, teilte Andre Schumacher, der Hygienebeauftragte der HSG, gestern auf telefonische Nachfrage mit. Betroffen sind sowohl Spielerinnen als auch der Trainer- und Betreuerstab der Flames. Die Verläufe bei den Infizierten reichen laut Schumacher aktuell von „mild“ bis „mit Symptomen“.

Mannschaft und Staff der HSG befinden sich seit dem 3. April (nach positiven Schnelltests bei zunächst zwei Flames-Handballerinnen) in häuslicher Isolation. Die behördlich angeordnete Quarantäne gilt nach den weiteren bestätigten Corona-Fällen aus den zwei Testreihen der Vorwoche nach derzeitigem Stand bis zum 26. April. Damit steht die Austragung des für den 28. April terminierten Liga-Heimspiels gegen TuS Metzingen auf der Kippe. Schumacher: „Wir wollen so schnell, wie es die Umstände zulassen, den Spielbetrieb wieder aufnehmen, aber der 28. wird nicht funktionieren.“

Schon drei Nachholpartien

Dionne Visser ist derzeit verletzt und offenbar nicht infiziert. © Müller/ü

Somit müssen die Flames nach den ausgefallenen Begegnungen gegen Neckarsulm und Halle-Neustadt ein drittes Match nachholen. Schumacher hält es für möglich, die drei Partien im Mai zu absolvieren. „Wir schauen positiv und hoffnungsvoll nach vorne.“ Voraussetzung für eine Rückkehr in den Trainings- und anschließend in den Spielbetrieb ist neben einem negativen Corona-Test eine sportmedizinische Untersuchung der Handballerinnen. „Wir gehen mit der größtmöglichen Sorgfalt vor.“ Das weitere Prozedere in den nächsten Tagen erfolgt in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und der HBF (die für den Spielbetrieb zuständige „Handball-Bundesliga Frauen“), erklärte Schumacher.

Wegen der angeordneten Quarantäne können die Flames-Spielerinnen Julia Niewiadomska (Polen) und Ines Ivancok (Österreich) mit ihren Nationalmannschaften nicht an den WM-Play-off-Spielen in dieser und in der nächsten Woche mitwirken. Österreich und Polen kämpfen dabei im direkten Duell um eines der insgesamt zehn noch zu vergebenden europäischen Tickets für die WM, die im Dezember in Spanien ausgetragen wird. Das Hinspiel findet am Freitag (16.) in Österreich, das Rückspiel vier Tage später (20.) in Polen statt. Die DHB-Auswahl trifft in den Play-offs auf Portugal (17. und 20. April).

Geschäftsführer am Herd

Am vergangenen Samstag war HSG-Geschäftsführer Michael Geil für die Quarantäne-Verpflegung der Mannschaft verantwortlich, wie die Flames auf ihrer Facebook-Seite vermeldeten. Gemeinsam mit einem Team der Villa Lacus (das Restaurant ist offizieller Partner des Bundesligisten) übernahm Geil die Zubereitung sowie die kontaktlose Auslieferung eines Drei-Gänge-Menüs an die in häuslicher Isolation befindlichen Flames-Crew. eh/ü