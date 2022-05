„Kühlschränke sind rappelvoll“

Bürstadt. Mit einem Sieg gegen Sportfreunde Heppenheim können Sascha Huy und der VfR Fehlheim am Sonntag den Meistertitel in der Gruppenliga Darmstadt und den Verbandsliga-Aufstieg frühzeitig klarmachen. Im Interview verrät der Bürstädter das Erfolgsgeheimnis seiner Elf. Außerdem erklärt der 41-Jährige, warum er nach seinem Aus beim FSV Riedrode 2013 nicht mehr im Ried tätig war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erfolgreich mit Fehlheim: Der Bürstädter Sascha Huy steht als Trainer vor dem Aufstieg in die Verbandsliga. © Berno Nix

Herr Huy, sind das Bier und die Meistershirts schon bestellt?

Sascha Huy Sascha Huy wurde am 4. September 1980 in Mannheim geboren. Er lebt in Bürstadt, ist verheiratet und hat zwei Söhne (14 und 11). Beim VfR Bürstadt durchlief Huy die komplette Jugend. Nach dem Aufstieg in die Oberliga 2001 wechselte er zum FC Alsbach. Den FCA führte Huy 2004 als Kapitän in die Verbandsliga. 2009 schloss sich Huy dem FSV Riedrode an. Beim Gruppenliga-Aufsteiger wirkte er von Sommer 2010 bis Anfang 2013 als Spielertrainer. Von 2014 bis 2018 war Huy Trainer in Alsbach. Den VfR Fehlheim betreut er seit Sommer 2019. cpa

Sascha Huy: Ich habe mir am Dienstag mal die Kühlschränke in Fehlheim angeschaut. Die sind tatsächlich rappelvoll. (lacht) Soweit ich mitbekommen habe, kümmert sich die Sportliche Leitung um T-Shirts. Die Chance ist natürlich groß, dass wir sie nach dem Heimspiel gegen Heppenheim am Sonntag brauchen werden.

Nicht zuletzt beim 4:1 bei der FSG Riedrode zeigte Ihr Team, warum es ganz oben steht. War das ein besonderes Spiel für Sie?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Huy: Auch wenn mein Verhältnis beim FSV 2013 vorzeitig zu Ende ging, habe ich nur gute Kontakte nach Riedrode. Mir war es wichtig, dass wir dort gut auftreten und im besten Fall auch erfolgreich. Das war es letztlich, auch wenn wir in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück hatten. Im Nachhinein war es ein Big Point, den wir da im Aufstiegskampf gelandet haben.

FSG-Coach Duro Bozanovic, Ihr Trauzeuge, macht in Ihrem Kader „die Qualität in der Breite“ als entscheidend aus. Was ist das Erfolgsrezept?

Huy: Wir haben einen Kader mit 18 oder 19 Feldspielern. Das ist nicht übermäßig viel. Aber die 18, 19 Feldspieler, die wir haben, können alle in der ersten Elf stehen. Auch wir hatten Phasen, in denen es wegen Verletzungen, Arbeit oder Corona Ausfälle gab. Aber egal, wer ausgefallen ist: Er konnte nahezu eins zu eins ersetzt werden, ohne dass die Leistung abgefallen ist. Auch das Kameradschaftliche, dass man sich den Erfolg untereinander gönnt, ist in diesem Jahr hervorzuheben.

Wie groß ist der Anteil des Trainerteams?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Huy: Zum Trainerteam gehören Torwarttrainer Achim Fickel und meine beiden spielenden Co-Trainer, Joshua Rettig und Dominik Melzer. Wir haben es geschafft, viel Spaß ins Training reinzubekommen. Sprich: Wir machen viele Übungen mit dem Ball und haben im richtigen Moment die richtigen Übungen parat.

Der FSV war Ihre erste Trainerstation. Was haben Sie aus dieser Zeit für sich mitgenommen?

Huy: Ich war 30, als mich Riedrode zum Spielertrainer in der Gruppenliga gemacht hat. Mit 33 wurde ich Trainer in Alsbach in der Verbandsliga. Das Vertrauen, das mir beide Vereine ausgesprochen haben, ist nicht selbstverständlich. Aber natürlich lernt man auch als Trainer dazu. Manche Dinge würde ich heute anders angehen – zum Beispiel, wenn es eine Niederlagenserie gibt und man früher etwas emotionaler reagiert hat. Auch bei Trainingsformen hat man damals eher auf das zurückgegriffen, was man selbst noch als Spieler erlebt hat.

Seit der Trennung vom FSV waren Sie nicht mehr im Ried aktiv. Warum nicht?

Huy: Das ist nicht aus bösem Willen geschehen, sondern hängt mit meiner Vergangenheit in Alsbach zusammen. So war ich wieder viereinhalb Jahre im Darmstädter Raum vertreten. 2018 habe ich mir bewusst ein Jahr Pause genommen. Damals gab es Kontakt ins Ried zu dem einen oder anderen Kreisoberligisten. Für mich war aber schnell klar: Wenn, dann möchte ich mit einer kompletten Vorbereitung starten. Die Anfrage aus Fehlheim hat mich gereizt. Fehlheim hat schon immer einen attraktiven Fußball gespielt. Das hat einfach gepasst.

Mit dem SV Unter-Flockenbach und Eintracht Wald-Michelbach spielen nur zwei Bergsträßer Clubs in der Verbandsliga Süd. Warum?

Huy: Wenn ich meine Erfahrungswerte aus Alsbach nehme, muss man sagen: Die Vereine aus dem Frankfurter oder Hanauer Raum haben noch mal mehr – auch finanzielle – Möglichkeiten, gut ausgebildete Spieler zu holen, weil sie Universitäten in ihrer Umgebung und ein größeres Einzugsgebiet haben. Mannheim ist hier das nächste. Dort hast du aber auch genug höherklassige Vereine. Da können wir an der Bergstraße nicht so mithalten und müssen kreativer sein – oder eben eine gute Jugendarbeit haben. Ich bin gespannt, was mit dem neuen Campus in Bürstadt entsteht. Es gibt ja genug Spieler, die in Bürstadt wohnen, die aber bei Wormatia Worms, in Griesheim oder beim JFV Alsbach/Auerbach spielen.

In Ihrer Jugendzeit war der VfR Bürstadt als Ober- und Landesligist das Maß der Dinge im Kreis. Jetzt steht der Verein vor dem Abstieg in die A-Liga. Vor kurzem gab es ein 0:13 gegen die SG Wald-Michelbach. Blicken Sie mit Bedauern auf die Entwicklung dort?

Huy: Es ist natürlich traurig, wenn man sieht, dass die Tribüne abgerissen wird, wo man sich früher mal umgezogen oder gesessen hat. Auf der anderen Seite zeigt der Riedroder Weg, dass es vielleicht gar nicht mehr anders geht als mit einer Spielgemeinschaft oder einer Fusion, weil nicht mehr die Quantität und Qualität an Spielern da ist, um so viele Vereine aus einer Stadt in höheren Klassen unterzubringen. Ich kann auch nicht mehr so viele Namen aufzählen, die sich beim VfR engagieren. In Riedrode würde es mir leichter fallen.