Krimi ohne glückliches Ende

Biblis. Knapp schrammte die TG Biblis beim 33:34 in der Braunshardter Sporthalle bei der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden am ersten Sieg in der Aufstiegsrunde der Handball-Bezirksliga A vorbei. Lange Zeit sah es im zweiten Durchgang nach einem Erfolg der personell arg gebeutelten Gäste aus, die in der 47. Minute noch mit 29:26 in Führung lagen.

„Wir kamen recht gut in die Partie“ resümierte TGB-Trainer Sascha Schnöller die starke Anfangsphase der Gäste. Im Angriff fand die TGB immer wieder Lücken oder konnte über die zweite Welle zu einfachen Toren kommen. Die HSG drückte aber von Beginn an aufs Tempo, es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit vielen Toren auf beiden Seiten. Den ersten Durchgang bestimmten bis Mitte der ersten Halbzeit die Bibliser, die beim 7:10 (14.) mit drei Toren führten.

Im zweiten Abschnitt von Halbzeit eins legten dann zumeist die Gastgeber vor, doch Biblis blieb dran und mit einem 17:17 ging es in die Pause. Bis zur ominösen 47. Minute drückte dann wieder die TGB dem Spiel ihren Stempel auf. „Leider kam dann wieder wie häufig in dieser Saison eine Phase, in der wir keinen kühlen Kopf bewahrten“, ärgerte sich Schnöller über immer mehr unüberlegt und überhastet abgeschlossene Angriffe, so dass die Gastgeber mit einem 5:0-Lauf eine 31:29-Führung herausspielten.

In der Schlussphase stellte Schnöller auf eine offensive Deckung um. Die Maßnahme fruchtete, Biblis eroberte den Ball, Peter Schmitzer vollstreckte zum 34:33. Den letzten Angriff der Weiterstädter konnte die TGB erneut abwehren, hatte die Chance zum Ausgleich, doch ein Siebenmeter blieb ungenutzt und Biblis verlor somit das Spiel.

TGB-Tore: Felix Schmitzer (6), Winkler (10/5), Nathmann (4), Kettler (2), Gansmann (2), Dotzauer (1), Peter Schmitzer (1), Neumann (1), Schneider (6). fh