Krasse Gegensätze in der C-Liga

Ried. Wie unterschiedlich die Vorbereitung bei einer zweiten Mannschaft laufen kann, zeigt sich bei den beiden Fußball-C-Ligisten aus dem Ried. „Das war eine der besten Vorbereitungen, die wir seit unserer Aufstiegssaison hatten“, frohlockt Sven Sauer, der Spielertrainer des FV Biblis II. „Wenn du nur einmal pro Woche trainierst, kannst du nicht erwarten, dass du um den Aufstieg mitspielst“, sagt dagegen Marcus Haßlöcher, der Abteilungsleiter von Eintracht Bürstadt, mit Blick auf die eigene Gruppenliga-Reserve. Am Sonntag (13 Uhr) startet Biblis II zu Hause gegen den SV Unter-Flockenbach III in die Restsaison. Bürstadt II gastiert um 15.30 Uhr beim Viertletzten FSG Bensheim (13 Punkte).

FV Biblis II (12./15 Punkte aus 16 Spielen): „Ich mache das hier ja schon lange, aber das war sehr verwunderlich, zumal für Corona-Zeiten“, lobt FVB-II-Coach Sauer die Trainingsweltmeister von der Pfaffenaue. In der vergangenen Woche machten 17 und 13 Mann bei den Einheiten der A-Liga-Reserve mit. „Ich hoffe, wir ziehen auch bei Misserfolgen weiter so an einem Strang“, meint der 35-Jährige, der nach dieser Runde als Übungsleiter aufhören wird.

ETB-II-Trainer Sven Sauer ist mit der Vorbereitung zufrieden. © Berno Nix

Mehrere Gründe macht Sauer, auf den Lukas Berg (25 Jahre, zurzeit Stürmer bei Bürstadt II) folgen wird, für die neu entfachte Motivation aus: „Bei uns gibt es keine große Trennung zwischen erster und zweiter Mannschaft. Außerdem hatten wir in Sachen Corona viel Glück. Es mussten immer nur vereinzelt Spieler in Quarantäne.“ Drei von fünf Tests wurden dennoch abgesagt.

Die Leistungen bei Concordia Gernsheim II (5:3) und bei Waldesruh/Waldhorn (2:2) waren zwar „nicht das Gelbe von Ei“, findet Sauer. Dennoch ist er guter Dinge, dass seine Amtszeit nicht mit einem Abstieg enden wird. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen 2021 (3:3 und 2:0 gegen Italia Bensheim, 5:3 in Zotzenbach) erfüllte Biblis II die interne Vorgabe – und das gegen direkte Abstiegskonkurrenten. Vorher gab es ein 1:8 beim Sechsten Unter-Flockenbach III, der am Sonntag kommt. „Wir waren stark dezimiert. Das 1:8 können wir einordnen“, will Sauer nichts von Revanche wissen.

Personell profitiert Biblis II von den Winterzugängen bei der „Ersten“. Robin Weska ist jetzt für die „1b“ vorgesehen. Mit Florian Mayrer, Constantin Morweiser und Simon Schestag will Sauer drei A-Junioren integrieren. Kevin Sauer (Nieder-Eschbach) ist umzugsbedingt gewechselt.

Eintracht Bürstadt II (7./26 Punkte): Weil dienstags zu viele Spieler im Schichtdienst arbeiten und es laut Sportchef Haßlöcher „immer zwei, drei Standardabsagen“ gibt, trainiert Bürstadt II zurzeit nur einmal wöchentlich. Die maue Trainingsbeteiligung bleibt somit ein Dauerthema. „Wie oft sind wir in der Hinserie in der zweiten Halbzeit konditionell eingebrochen?“, fragt sich Sportchef Haßlöcher. Bis auf Güven Utlu (erste Mannschaft), Colin Ofenloch (Karriereende) und Karsten Krämer (Olympia/VfB) gab es im Winter keine Abgänge. Auch für die kommende Runde soll der Kader weitestgehend zusammenbleiben. cpa