Komplimente trotz Niederlage

Bensheim. Nachdem die Schlusssirene ertönt war, gingen die meisten Flames-Spielerinnen in die Hocke – erschöpft und niedergeschlagen. Über weite Strecken der 60 Minuten hatten die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach am Freitagabend der Neckarsulmer Sport-Union eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe geliefert; am Ende standen die Flames in der Weststadthalle aber mit leeren Händen da – 29:34 (16:17).

„Wir sind total enttäuscht. Wir haben alles in die Waagschale geworfen. Es ist bitter, wenn man dann ohne Punkte dasteht“, sagte Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm. „Ich bin zufrieden mit den zwei Punkten, das ist das, was ich von meiner Mannschaft verlangt habe“, bilanzierte andererseits Sport-Union-Trainerin Tanja Logvin. Mit dem Sieg wahrten die Gäste als Tabellensechster ihre Chance auf den Einzug ins internationale Geschäft.

Saison ordentlich beenden

Für Bensheim/Auerbach spielt die Platzierung im Klassement nach der mehrwöchigen corona-bedingten Zwangspause keine Rolle mehr. Man wolle die Saison ordentlich zu Ende bringen, verdeutlichte Ahlgrimm nochmals die Prioritäten. Im Ranking ist die HSG auf Platz zehn notiert, diese Position haben die Bensheimerinnen in der Endabrechnung sicher. Nach oben ist bei drei ausstehenden Begegnungen eine Verbesserung noch möglich.

Das Duell zwischen Bensheim/Auerbach und Neckarsulm war das zweier angeschlagener Teams. Beide Kontrahenten versuchten, ihre begrenzten Ressourcen möglichst effizient einzusetzen und ihre Angriffe auszuspielen. Nach der Corona-Welle inklusive Quarantäne waren und sind die Flames auch nach knapp drei Wochen Training körperlich und personell gehandicapt. Neben den drei Langzeitverletzten Alicia Soffel, Isabell Hurst und Lotta Heider waren die noch nicht einsatzfähige Sarah van Gulik sowie Simone Spur Petersen, die kurzfristig wegen Kniebeschwerden ausfiel, nicht dabei.

Die beiden Torhüterinnen Jessica Kockler und Helen van Beurden absolvierten jeweils eine Halbzeit. Im Feld beschränkte sich Ahlgrimm auf den Einsatz der Akteurinnen aus dem Bundesliga-Kader; vier Nachwuchskräfte saßen auf der Bank, kamen allerdings nicht zum Einsatz. Die Sport-Union war nur mit einem Zehner-Kader an die Bergstraße gekommen, unter anderem fehlten Nathalie Hendrikse (Gehirnerschütterung) und Ex-Flames Carmen Moser (Kreuzbandriss). Den besseren Start erwischten die Gäste. Den Flames fehlte in der Anfangssequenz die Sicherheit im Abschluss, zudem bereitete die 5:1-Deckung der Sport-Union den Gastgeberinnen einige Schwierigkeiten.

Mit zunehmender Spieldauer gelang es den Flames, die SU-Abwehr zu knacken. Vor allem über die unermüdliche Dionne Visser (4 Tore) am Kreis wurden Lösungen gefunden. Visser konnte von der Gäste-Deckung häufig nur durch Fouls gebremst werden. Im ersten Abschnitt erhielt die HSG sechs Siebenmeter, von denen Friedberger (8/6) fünf verwandelte. Elisa Stuttfeld (1) sorgte mit ihrem Treffer zum 10:9 (16.) für die erste Bensheimer Führung. Neckarsulm schwächelte Mitte des ersten Durchgangs, konnte sich jedoch auf die Treffsicherheit von Irene Espinola Perez (10) verlassen.

Starke Phase nach der Pause

Der Einstieg in Hälfte zwei verlief zunächst wenig vielversprechend für die Flames: Leonie Kockel (2/1), Sarah Dekker (4) und Christin Kühlborn (1) ließen kurz hintereinander drei Hochkaräter liegen. Dennoch glückte es der HSG mit einer starken Abwehr und in der Folge besserer Chancenverwertung, die Kontrolle zu übernehmen. Bensheim/Auerbach erarbeitete sich einen Vorsprung, stellte auf 21:18 (37.) und 22:19 (39.). Neckarsulm hatte Mühe, im Spiel zu bleiben, fand jedoch zurück in die Partie. Den Flames fehlten die nötigen Körner. „Wir waren nicht mehr frisch im Kopf, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, und haben zu viele Fehler gemacht“, konstatierte Ahlgrimm.

Zu den nachlassenden Kräften gesellten sich verpasste Chancen im Angriff und technische Missgeschicke sowie eine Zwei-Minuten-Strafe gegen die Bank. Neckarsulm baute die Führung von 28:25 (54.) auf 34:29 aus. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, ich habe den Spielerinnen ein Kompliment ausgesprochen, für diesen Kampf und für diesen Willen, unbedingt diese zwei Punkte holen zu wollen“, betonte Ahlgrimm.