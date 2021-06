Kleiner Defekt kostet den Sieg

Nürburg/Hüttenfeld. Langstreckenrennen auf der Nordschleife des Nürburgrings haben ihre eigenen Gesetze. Diese Erfahrung musste der Hüttenfelder Marc Ehret (Bild) wieder einmal machen. Beim 4. Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) sah alles nach einem weiteren Sieg aus, bis 14 Minuten vor Schluss das abrupte Ende kam. „Die grüne Hölle hat mal wieder zugeschlagen“, formulierte Ehret es nach dem Aus für sich und seine Teamkollegen Nico Otto und Moritz Oberheim im BMW M2 CS.

AdUnit urban-intext1

Dabei hatte sich das Trio die Pole-Position gesichert und der 27-jährige Ehret als Startfahrer die Führung bei der Übergabe an Oberheim sogar noch ausgebaut. Selbst eine Zeitstrafe von 150 Sekunden brachte das FK- Performance-Team nicht aus dem Konzept. „Wir hatten trotzdem einen fast dreiminütigen Vorsprung auf den Zweitplatzierten“, verdeutlichte Ehret. Schlussfahrer Otto legte ebenfalls zu. „Wir waren höchst konzentriert und konnten sogar etwas Pace rausnehmen, um auf Sicherheit zu gehen“, schilderte Ehret die Überlegenheit.

Doch plötzlich ging das Auto auf der Döttinger Höhe aus. Benzinmangel kam als Ursache eigentlich nicht in Frage. Trotzdem wurde per Kanister nachgetankt. Später stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt an der Benzinzufuhr den sicher geglaubten Sieg zunichte gemacht hatte. „Es ist sehr schade, dass uns dadurch wichtige Punkte verlorengegangen sind. Wir müssen jetzt nach vorne blicken“, will Ehret am 10. und 11. Juli am besten zwei Siege einfahren. jako (Bild: Kotulla)