Kleine Entwicklungsschritte

Lampertheim. Wer den TV Lampertheim als Tabellenelften der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße im gesicherten Mittelfeld des Klassements wähnt, der sollte sich vergegenwärtigen, dass der Vorsprung bis zum Direktabstiegsplatz 15 nur sieben Punkte beträgt. Und die können schnell einmal dahin schmelzen. Da verbessert es die Situation der Lampertheimer kaum, dass sie im Vergleich zu den meisten Kreisoberligisten nur 17 Spiele ausgetragen haben, die übrigen Konkurrenten im Regelfall bereits 18.

Höhen und Tiefen

Es war vor der Saison ohnehin nicht zu erwarten, dass sich die Situation so schnell entspannen würde. „Unser Ziel kann nur der Klassenerhalt sein“, ließ sich Trainer Christian Schmitt erst gar nicht zu einer Aussage hinreißen, aus der höhere Lampertheimer Ziele abzuleiten gewesen wären.

Immer wieder stellte die junge Elf von Sportzentrum Ost ihr fußballerisches Können unter Beweis. Bei insgesamt sechs Siegen stachen zwei heraus: das 4:1 gegen den VfR Bürstadt und das 6:2 bei der SSV Reichenbach. „Das waren jeweils taktische Meisterleistungen unseres Trainers. Da hat in der Defensive und Offensive einfach gestimmt“, blickt TVL-Pressesprecher Frank Willhardt noch gerne auf diese beiden Begegnungen zurück. Aber es gab auch Spiele, die möchte Willhardt wirklich so schnell wie möglich vergessen.

Am 21. November war solch ein Tag. Das 1:4 in Birkenau schmerzte schon sehr. In der folgenden Begegnung zog sich der TVL mit der 2:3-Niederlage beim unangefochtenen Tabellenführer Tvgg Lorsch zwar gut aus der Affäre, doch sah er sich durch Schiedsrichter Necati Ötnü benachteiligt.

„Wir haben gute und weniger gute Leistungen abgerufen. Doch das Schöne darin ist, dass sich unsere jungen Spieler immer besser in der Kreisoberliga zurechtfinden. In spielerischer und taktischer Hinsicht haben sie schon viel dazugelernt“, sagt Willhardt und sieht die vielen jungen Akteure auf einem guten Weg.

Neher fällt aus

Einer von ihnen ist aber in den nächsten Monaten zum Zuschauen verurteilt. So zog sich Jonas Neher einen Kreuzbandriss zu und fällt bis zum Saisonende aus.

Am 6. März setzen die Schützlinge von Trainer Schmitt die Runde mit der Auswärtsbegegnung bei der Spielvereinigung Fürth fort. Vorher stehen einige Vorbereitungsspiele auf dem Plan. Darunter auch ein Kreispokalspiel am 12. Februar gegen die SG Odin Wald-Michelbach, die ebenfalls in der Kreisoberliga Bergstraße spielt. hias