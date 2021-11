Klare Niederlage für Azzurri

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga ist die Tvgg Lorsch nach dem 4:1 im Spitzenspiel bei der SG Odin Wald-Michelbach neuer Tabellenführer. Davon können die Lampertheimer Azzurri nach der 2:5-Niederlage bei der SG Unter-Abtsteinach nur träumen. Schiedlich, friedlich trennten sich die SSV Reichenbach und der FC Alemannia Groß-Rohrheim 3:3. Und auch die Begegnung zwischen dem TV Lampertheim und der Spielvereinigung Fürth endete mit einem Remis: 2:2.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SSV Reichenb. – G.-Rohrheim 3:3

„Spielerisch war Groß-Rohrheim zwar die bessere Mannschaft. Aber aufgrund einer kämpferisch einwandfreien Leistung nach dem Wechsel haben wir uns das Unentschieden redlich verdient“, konstatierte Reichenbachs zweiter Vorsitzender Peter Gehrisch. Durch einen Kopfball von Marcel Eckhardt aus sechs Metern gingen die Groß-Rohrheimer in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nach dem Wechsel stellten auch die Reichenbacher ihre Offensivqualitäten unter Beweis. So bedeutete Fabian Diehl Schuss aus 16 Metern in der 48. Minute das 1:1.

Mitte der zweiten Halbzeit wurde beiden Mannschaften je ein Foulelfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte zunächst Adis Dolicanin für Groß-Rohrheim (67.) und kurz darauf Fabian Diehl (70.) für die Gastgeber. Reichenbach setzte in der 80. Minute gar noch einen drauf, als Abedin Requicas Schuss aus 20 Metern im Groß-Rohrheimer Tor landete – 3:2. Doch die drohende FCA-Niederlage wendete Marcel Eckhardt, der in der 88. Minute mit einem Freistoß aus 20 Metern zum 3:3 traf, noch einmal ab.

TV Lampertheim – SV Fürth 2:2

Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen 80 Zuschauer am Lampertheimer Sportzentrum Ost. Die erste Halbzeit gehörte ganz eindeutig den Fürthern, die schon nach 20 Minuten mit 2:0 führten. „Ich hatte schon allerschwerste Bedenken“, befürchtete Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt, dass seine Mannschaft um eine hohe Niederlage wohl nicht umhinkommen werde. Gleich in der fünften Minute gelang Julian Frank das 0:1, als er mit einem Schuss von der Strafraumgrenze traf. Aber auch in der 19. Minute sah die Lampertheimer Abwehr bei Luca Sielmanns Heber zum 0:2 nicht allzu gut aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch nach der Halbzeitpause wirkte der TV Lampertheim wie ausgewechselt. Und schon in der 47. Minute verkürzte Manuel Betzga nach Aldirmazoglus Zuspiel auf 2:1. Das erlösende 2:2 fiel in der 83. Minute, als Marc Christopher Schader nach Zuspiel von Noah Keller Fürths Torwart David Hummel ein zweites Mal überwand.

SG U.Abtstein. – Az. Lamperth. 5:2

Es spricht für die von Interimscoach Oliver Bayer betreute Associazione Sportiva, dass sie nach den frühen Unter-Abtsteinacher Treffern durch Vladimir Georgiev (5.) und Tobias Back (10.) zwischenzeitlich noch einmal ins Spiel zurückfand. So sorgten Joey Gutschalk (36.) und Tobias Holch (41.) für den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.

Doch noch vor dem Wechsel deutete Liron Bunyaku mit dem 3:2-Halbzeitstand an, dass der Sieger an diesem Tag wohl SG Unter-Abtsteinach heißen würde. Diese Vermutung bestätigte sich schließlich in der zweiten Halbzeit, als Okan Bekyigit mit seinen beiden Treffern in der Schlussphase (84., 86.) alles klarmachte. hias