Keller lässt TV Lampertheim jubeln

Ried. Ihre Auswärtsqualitäten stellten die AS Azzurri Lampertheim und der VfR Bürstadt unter Beweis. Während die Azzurri mit dem 3:1 bei der TSV Auerbach für eine faustdicke Überraschung sorgten, ist auch das Bürstädter 1:1 bei der Spielvereinigung Fürth aller Ehren wert. Während der TV Lampertheim mit dem 2:0-Sieg über den SV Unter-Flockenbach II einen wichtigen Heimsieg feierte, endete Derby zwischen dem FC Alemannia Groß-Rohrheim und der SSG Einhausen 0:0.

TSV Auerbach – Az. Lamperth. 1:3

Oliver Bayer, der spielende Co-Trainer der Lampertheimer, vertrat den sich im Urlaub befindenden Azzurri-Übungsleiter Martin Göring. Unter seiner Regie gelang ein überraschender 3:1-Erfolg bei der Spitzenmannschaft aus dem Bensheimer Stadtteil. Die Treffer fielen dabei alle in der zweiten Halbzeit. Vincenzo Lucchese eröffnete in der 52. Minute den Torreigen. Seinem 0:1 folgte auch gleich das 0:2, das Yusuf Bulucu in der 54. Minute erzielte.

Nun starteten die Auerbacher ihre Schlussoffensive und wurden mit Simon Halbigs 1:2 in der 80. Minute belohnt. Der Sieger hieß aber an diesem Tage Azzurri Lampertheim, denn Nunzio Pelleriti stellte in der 89. Minute den alten Abstand wieder her – 1:3.

SV Fürth – VfR Bürstadt 1:1

Die Fürther gingen in der 36. Minute in Führung, als Nicolai Diefenbach VfR-Torsteher Maximilian Kölsch überwand. Doch den Odenwäldern gelang es nicht, dieses Ergebnis in die Halbzeit zu retten. So erzielte VfR-Akteur Rojhat Akcan in der 45. Minute den Ausgleich, an dem sich auch bis zum Abpfiff nichts mehr änderte. „Fürth war die etwas agilere Mannschaft. Aber wir haben uns den Punktgewinn hart erarbeitet“, lobte VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn und bedauerte, dass Serdar Özbek und Markus Gölz gute Möglichkeiten ausließen.

Al. G.-Rohrh. – SSG Einhausen 0:0

„Das war ein 0:0 der besseren Sorte. Die Zuschauer haben sich nicht gelangweilt und kamen auf ihre Kosten“, berichtete Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes von einer lebendigen Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten.

Größter Pechvogel der Begegnung war dabei der Alemanne Emre Kilic. Zielte er in der 68. Minute nur an die Latte des Einhäuser Tores, so traf er sechs Minuten später abermals das Aluminium, als der Ball am Pfosten landete. Aber auch die SSG Einhausen hatte gute Möglichkeiten durch Sebastian Metz (78.) und Andreas Knaup (82.).

TV Lamperth. – U.-Flockenb. II 2:0

„Das war ein verdienter Erfolg meiner Mannschaft, denn wir hatten letztlich die besseren Chancen“, konstatierte Lampertheims Trainer Christian Schmitt nach der Begegnung. Mann des Tages bei den Lampertheimer Turnern war Noah Keller, der beide Treffer beisteuerte.

So verwertete er in der 20. Minute nach einer Ecke einen Abpraller und schloss fünf Minuten vor dem Abpfiff einen Konter über Sebastian Steffan aus acht Metern erfolgreich zum 2:0 ab.

Darüber hinaus erarbeiteten sich aber beide Mannschaften mehrere gute Möglichkeiten. Während die beiden Lampertheimer Mirco Wegerle (15.) und Daniel Hartmann (71.) nur den Pfosten trafen, musste aber auch TVL-Torhüter Eric Kamprath bei gefährlichen Angriffen der Gäste mehrfach sein Können unter Beweis stellen. hias