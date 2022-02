Keinz hört im Sommer auf

Riedrode. Andreas Keinz wird zum Saisonende sein Traineramt bei der FSG Riedrode niederlegen. „Zwischen den Jahren habe ich viel nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich einen Tapetenwechsel beziehungsweise eine Pause brauche. Das hat nullkommanull mit dem Verein oder der Mannschaft zu tun. Es ist eine persönliche Entscheidung und jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür“, sagt er dieser Redaktion.

Duro Bozanovic, mit dem Keinz seit 2018 ein Trainerduo bildet, wird die FSG ab Sommer als alleiniger Chef coachen. Als Co-Trainer steht Torwarttrainer Uwe Seibel bereit. „In erster Linie bin ich sehr traurig. Das waren vier schöne und erfolgreiche Jahre, in denen wir uns selten uneinig waren und von vornherein eine gemeinsame Spielidee hatten. Ich hätte sehr gerne mit Andi weitergemacht, kann aber die Gründe absolut nachvollziehen“, erklärt Bozanovic.

Trainer Andreas Keinz verlässt die FSG Riedrode nach dieser Saison. © Nix

Seine Entscheidung habe er Mitte Januar dem FSG-Vorstand mitgeteilt, verrät Keinz, der am Sonntag seinen 41. Geburtstag feierte. Kurz nach dem Trainingsauftakt vor zwei Wochen informierte Keinz, der bereits in die ersten Spielergespräche für die neue Runde eingebunden war, das Riedroder Gruppenliga-Team. „Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Riedrode ist mein Heimatverein, ich bin vielen Leuten hier sehr dankbar. Mir war es deshalb wichtig, dass der Verein frühzeitig Bescheid weiß“, holt der zweifache Familienvater aus.

Für Keinz, der schon als Aktiver lange für die SG Riedrode tätig war, endet damit ein siebenjähriges Engagement. Zur Saison 2015/16 wurde der einstige Mittelfeldspieler Spielertrainer der SG-Reserve. Ab der Saison 2017/18 stand er bei der ersten Mannschaft an der Seitenlinie. Seit der Gründung der Spielgemeinschaft zwischen FSV und SG Riedrode im Sommer 2018, der ein Jahr später die Fusion folgte, arbeiten Keinz und sein Jugendkumpel Bozanovic, der bis dahin Cheftrainer des FSV war, als Gespann zusammen. 2019 stieg die FSG als Kreisoberliga-Meister in die Gruppenliga auf. In der siebthöchsten Spielklasse haben sich die Riedroder sofort etabliert. Zur Winterpause belegt die FSG Platz sieben. „Ich möchte dieses Kapitel jetzt mit viel Spaß und Erfolg abschließen“, kündigt Keinz an.

Auch der FSG-Vorstand zeigt Verständnis, wenngleich viel Wehmut herauszuhören ist. „Ich bin ehrlich: Ich war geschockt. Bernd Deckenbach und mir ist es nicht leicht gefallen, das zu realisieren“, meint Ried-rodes Spielausschusschef Thorsten Göck: „Persönlich tut es mir leid, dass er uns verlässt. Menschlich lasse ich auf Andreas gar nichts kommen. Er war immer für den Verein da und wird sein Leben lang auf dem Sportplatz gern gesehen sein.“ cpa