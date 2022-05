Ried. Nur noch drei Spieltage bleiben der zweiten Mannschaft des FV Biblis, um in der Fußball-C-Liga der Abstiegsrelegation zu entkommen. Am Sonntag (13 Uhr, Pfaffenau-Stadion) will die Elf von Spielertrainer Sven Sauer zu Hause gegen den TSV Gadernheim punkten. Eintracht Bürstadts „Zweite“ empfängt zeitgleich Olympia Lorsch II.

Biblis II – Gadernheim

„Wir haben keinen Bock auf Relegation“, stellt FVB-II-Coach Sven Sauer klar: „Das hat Zwingenberg aber bestimmt auch nicht.“ Drei Spieltage vor Rundenende sind Zwingenberg und Biblis nach Punkten (24) gleichauf. Der direkte Vergleich sieht die Bibliser jedoch auf Relegationsplatz 14. Gegen den Zehnten Gadernheim (34 Punkte) bieten sich Biblis II die wohl besten Aussichten auf Zählbares im Endspurt. Mit dem Dritten Birkenau II und dem Zweiten Ober-Abtsteinach II trifft die Sauer-Elf hinterher noch auf zwei Teams, die auf Relegationsplatz zwei hoffen. „Aber auch Zwingenberg hat ein schweres Restprogramm. Ich bin außerdem gespannt, inwieweit der Zwölfte FSG Bensheim mit 28 Punkten noch unten reinrutschen wird“, meint Sauer, der alle Mann an Bord hat: „Wenn die Gadernheimer nicht ihren besten Tag erwischen, sind sie schlagbar.“

Eintracht Bürstadt II – Ol. Lorsch II

Mit nur zehn Punkten aus zwölf Spielen - darunter acht Niederlagen – stellt die Eintracht-Reserve das drittschlechteste Rückrundenteam. Lorschs „Zweite“ steht in der Rückserientabelle mit 24 Zählern auf Rang fünf. 16 Punkte nahmen die Klosterstädter aus ihren jüngsten sechs Partien mit. Dabei erzielten sie 31 Tore. Auch im Gesamtklassement ist der Siebte Lorsch II (43) dem Elften aus Bürstadt (33) enteilt. cpa

