Keine Zeit zur Eingewöhnung

Lampertheim. Giovanni Marino hat erst im Januar das Traineramt beim Kreisoberligisten Associazione Sportiva Azzurri Lampertheim übernommen. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen die SG Unter-Abtsteinach haben die Spargelstädter am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) erneut ein Heimspiel. Der Tabellenfünfte FC Alemannia Groß-Rohrheim ist zum Riedderby im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion zu Gast.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Muss sich schnell zurechtfinden: Lampertheims Trainer Giovanni Marino braucht im Kampf um den Ligaverbleib dringend Punkte. © Berno Nix / Julian Loesch

„Groß-Rohrheim hat am vergangenen Wochenende gegen den SSV Reichenbach zu Hause mit 4:0 gewonnen und ich habe schon gehört, dass sie über gute Stürmer verfügen“, muss sich Marino schon noch ein wenig an die Kreisoberliga Bergstraße gewöhnen – auch wenn der in Lampertheim wohnende 37-jährige einst selbst als Spieler ein halbes Jahr bei Eintracht Wald-Michelbach Erfahrungen im Verbandsgebiet des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) sammelte.

Mit B-Lizenz zum Erfolg

„Die Hauptzeit meiner Karriere habe ich im Gebiet des Badischen Fußball-Verbandes verbracht“, war Marino zuletzt Trainer des B-Junioren-Teams der SG Heidelberg-Kirchheim in der Oberliga. Seine B-Lizenz als Trainer hat Marino aber kürzlich beim Südwestdeutschen Fußball-Verband in Edenkoben gemacht. „Das stammte noch aus meiner Zeit beim Ludwigshafener SC. Wegen Corona wurde die Abschlussprüfung viermal verschoben und ich musste eineinhalb Jahre warten, bis es jetzt endlich zum Termin kam“, hofft Marino am Sonntag gegen die Alemannia erneut Zählbares nachlegen zu können. Schließlich brauchen die Lampertheimer als Dreizehnter noch dringend Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Das Thema Abstiegsgefahr wollen die Gäste aus Groß-Rohrheim dagegen möglichst bald ad acta legen. „Wir haben jetzt 31 Punkte und unsere Ziel ist es möglichst schnell die 40 Punkte-Marke zu erreichen, dann sollten wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und können schauen was noch kommt“, sagt FCA-Coach Georg Eckhardt. „Wir haben eine junge Mannschaft und bei uns laufen auch schon die Planungen für die kommende Saison“, meint Eckhardt, der in Groß-Rohrheim bereits für die kommende Saison unterschrieben hat. „Wir setzen auf der Trainerposition ja gerne auf Kontinuität und freuen uns natürlich dass Georg Eckhardt auch für die kommende Saison bei uns unterschrieben hat“, bestätigt der FCA- Vorsitzende Klaus Anthes die Weiterverpflichtung Eckhardts.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den klaren 6:0-Erfolg im Hinspiel will der Trainer für die Partie am Sonntag nicht als Maßstab nehmen. „Bei den Azzurri hat sich seitdem einiges verändert und wir tun gut daran jedem Gegner mit Respekt zu begegnen“, warnt er. Immerhin konnten die Hausherren beim 1:1 gegen die SG Unter-Abtsteinach zuletzt Selbstvertrauen tanken.

„Das 1:1 gegen Unter-Abtsteinach ist kein schlechtes Ergebnis für uns, aber etwas ärgert es einen dann doch, dass wir noch den späten Ausgleich kassiert haben“, hätte Marino auf das Gegentor in der 84. Minute gerne verzichtet. Berufsbedingt muss er am Sonntag mit Leon Holzinger und Yusuf Bulucu auf zwei wichtige Stützen im Team verzichten. Bei den Gästen konnte Stürmer Marcel Eckhardt zuletzt nicht mitwirken. „Er hat eine Entzündung im Knie. Da wollen wir nichts überstürzen“, berichtet Trainer und Vater Georg Eckhardt.