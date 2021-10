Keine Lust zu rechnen

Bürstadt. Eigentlich könnten die Bürstadt Redskins den letzten Gruppenspieltag in der American-Football-Oberliga Mitte locker angehen. Eigentlich. Tatsächlich liegen dem Aufsteiger aber noch keine offiziellen Informationen zu möglichen Abstiegsspielen vor. Soll heißen: Für die Redskins geht es am Sonntag (15 Uhr) bei Schlusslicht Neuwied Raiders noch um etwas.

Mit 3:7 Punkten ist Bürstadts Ausgangslage recht komfortabel. Ein Unentschieden würde den Redskins zu Platz drei in der Mitte-Gruppe und damit zum Klassenerhalt reichen. Selbst bei einer Niederlage in Neuwied (0:8 Punkte) wäre noch nichts verloren, denn die Rheinländer empfangen am 17. Oktober die Rhein-Main Rockets Offenbach. Beim Gruppenzweiten verloren die Raiders zuletzt 14:34. Die Redskins unterlagen zuletzt zweimal Primus Bad Kreuznach Thunderbirds (7:20, 20:37), gewannen aber vor drei Wochen daheim gegen Neuwied (20:6).

Auf Rechenspiele haben die Footballer des TV Bürstadt gar keine Lust. „Ich habe das Zepter lieber selbst in der Hand. Wenn wir Neuwied schlagen, bleiben wir sicher in der Oberliga“, würde Offense Coordinator Daniel Thatcher „die Saison gerne mit einem Sieg abschließen“.

Personell angeschlagen

Für beide Teams wird der Abschluss kein Vergnügen. „Neuwied ist genauso wie wir ersatzgeschwächt und hat ohnehin einen kleinen Kader“, sagt Bürstadts Kommunikationschef Harry Frommeld. Thatcher sieht keinen Vorteil. „Neuwied hatte eine Woche Pause. Wir haben seit Anfang September durchgespielt“, erklärt Bürstadts Coach - und verweist auf die eigene personelle Lage.

Allein in der Offense fallen sieben Mann aus. Darunter sind mit Frederic Fengel (Verdacht auf Rippenbruch), Matthias Steck (Arbeit), Sven Thobe und Shekib Majeed (Bänderriss) auch mehrere Starter. Running Back Lukas Brems (Daumen ausgekugelt) hilft wohl wieder als Safety in der Defense aus. In der Abwehr fehlt unter anderem Routinier Jens Pfeifer (Kreuzbandriss). „

Ich halte Neuwied für schlagbar, werde den Jungs aber sagen, dass sie noch eine Schippe drauflegen müssen“, meint Thatcher. Dass er dabei von „Iron Man Football“ spricht, macht deutlich: Einige Redskins-Spieler müssen sowohl offensiv als auch defensiv ran. cpa