Bürstadt. Die gute Nachricht nimmt Marcus Haßlöcher vorweg. „Wir haben verlängert, selbst wenn es in die Kreisoberliga gehen sollte“, freut sich der Leiter der Fußball-Abteilung von Eintracht Bürstadt, dass Benjamin Sigmund als Spielertrainer der ersten Mannschaft weitermachen wird: „Wir wissen, dass es nicht an ihm liegt, dass wir gerade da stehen, wo wir stehen. Wir sehen gar keinen Grund, die Zusammenarbeit zu beenden.“

Dann kommt Haßlöcher auf die schlechten Nachrichten zu sprechen. „Wir haben absolut keine Lust, abzusteigen“, stellt er klar: „Allerdings läuft bei uns im Moment vieles wie bei einem Absteiger.“ Bürstadts Sportchef bezieht das vor allem auf das Verletzungspech, das den Tabellen-15. der Gruppenliga (15 Punkte aus 19 Spielen) ereilt hat. Mit Innenverteidiger Daniel Böck (Innenbandriss im Knöchel) und Besim Reka (Verdacht auf Muskelfaserriss) fallen zwei Winterzugänge vorerst aus.

Damit nicht genug: Im Abschluss-Test gegen die SKG Bickenbach (3:1) knickte Fabio Cappello um. Zudem fallen Vitali Becker (Arbeitsunfall) und Mehmetcan Tutay, der gegen Bickenbach nach einer Notbremse die Rote Karte sah, für den Restrundenstart beim 1. FCA Darmstadt am Sonntag aus. Deniz Reiter erlitt vor zwei Wochen einen Handbruch, Hüseyin Tutay hat sich laut Haßlöcher „auf unbestimmte Zeit“ abgemeldet. Drei Corona-Fälle gab es in der Vorbereitung auch.

Kein Wunder also, dass der Abteilungsleiter von einer „Seuchenrunde“ spricht. Von Spielern, die im Sommer zusagten und wenig später wieder absprangen, bis hin zu Urlaubern in der Vorbereitung musste die Eintracht tatsächlich schon viel mitmachen. Bei der Trainingsbeteiligung gab es ebenfalls Luft nach oben. Acht Gelb-Rote und vier Rote Karten kamen in der Hinserie oben drauf. „So wie sich manche das Spielglück erarbeiten, haben wir uns das Spielpech erarbeitet“, will Haßlöcher „die Schuld nicht immer nur bei anderen suchen“.

Fünf Punkte Rückstand

14 Partien bleiben dem Viertletzten, um fünf Punkte zum rettenden Ufer aufzuholen. Dass jetzt mit Darmstadt-Arheilgen und Primus Fehlheim zwei Top-Gegner warten, sieht Haßlöcher fast schon gelassen: „Gegen Gegner auf Augenhöhe wären die Ausfälle viel bitterer.“ Abgeschenkt werde jedoch nichts, macht Bürstadts Sportchef deutlich. Zumal die Eintracht beim 2:4 im Hinspiel gegen den FCA die „vielleicht besten 20, 25 Minuten der Saison“ gezeigt habe: „Der Abstieg ist vermeidbar.“

Spielertrainer Sigmund blickt mit „viel Licht und Schatten“ auf die vergangenen Wochen. „Die letzten Spiele waren nicht so schlecht“, denkt der 42-Jährige etwa an das 1:2 im Kreispokal-Achtelfinale gegen Sportfreunde Heppenheim. Auch gegen den TV Lampertheim (5:2) überzeugten die Bürstädter. Mit Robin Jakob, der im Winter von der SSG Einhausen zurückkam, und Güven Utlu fassten zwei Nachwuchsspieler Fuß. „Auch Terrence Reginald ist immer da. Sie sind noch keine gestandenen Gruppenliga-Spieler, aber sie machen einen ordentlichen Job“, sagt Sigmund. Mit Joey Gutschalk (kam von AS Azzurri) fand sich ein weiterer Winter-Neuzugang schnell zurecht.

Für Sigmund wird es auf die direkten Duelle ankommen. Ausrutscher wie das 2:4 im November gegen den 13. Nauheim (20 Punkte), der mehr als eine Stunde in Unterzahl spielte, sollen nicht mehr vorkommen. Die 5:1-Erfolge gegen Mümling-Grumbach und Lengfeld und das 4:0 gegen Dieburg nimmt Bürstadts Trainer hier als Gradmesser: „Wenn wir vollzählig sind, sind wir absolut konkurrenzfähig. Ich bin nicht euphorisch – aber wir können es immer noch aus eigener Kraft schaffen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen.“

Derweil bastelt die Eintracht am Team der Zukunft - und am Team um das Team herum. Mit Sinan-Can Akbiyik, Kerem Bulut, Leon Münch und Lukas Obenauer schließen sich vier A-Junioren des JFV Bürstadt den Grün-Weißen im Sommer an. Als Physiotherapeutin steht Franziska Rhein bereit. Ex-Spieler Mario Miehe gehört seit kurzem zum Betreuerteam.

Start in der A- Klasse

Dass der größte Teil der ersten Mannschaft ligaunabhängig für die neue Runde zugesagt hat, darf Trainer Sigmund als Vertrauensbeweis verstehen. Der dienstälteste Übungsleiter im Ried, der die Eintracht Ende 2015 in der A-Klasse übernahm und 2018 erstmals in die Gruppenliga führte, kann das nur zurückgeben. „Es gibt nicht den einen Grund, warum ich weitermache. Hier ist über die Jahre etwas gewachsen. Wir sind als Verein eine Einheit, das zeichnet uns aus“, holt Sigmund aus: „Man kann sich nicht in guten Zeiten auf die Schulter klopfen lassen und in schlechten Zeiten abhauen. Deshalb ist das sicher ein Signal: Der Trainer geht als Letzter von Bord.“