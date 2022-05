Keine Freifahrtscheine für Eintracht Bürstadt

Ried. Vor dem drittletzten Spieltag in der Fußball-Gruppenliga ist für Eintracht Bürstadt im Kampf um den Klassenerhalt noch alles drin. Ein Heimsieg gegen den Tabellensechsten SG Langstadt/Babenhausen am Sonntag (15.30 Uhr) würde die Aussichten der Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund verbessern. Die formstarke FSG Riedrode ist zeitgleich im Bergstraßen-Derby bei Sportfreunde Heppenheim gefordert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eintracht Bürstadt – Lang./Bab.

Aus fünf von sieben Spielen ging der Sechste Langstadt/Babenhausen (58 Punkte) zuletzt als Verlierer hervor. Dass die SG am vergangenen Sonntag mit 1:5 in Riedrode unter die Räder kam, kümmert Eintracht-Spielertrainer Sigmund nicht wirklich. „Wenn wir jetzt denken, das geht von alleine, wäre es ein Fehler“, warnt Bürstadts Defensivroutinier: „Es ist sicher nicht ganz so schlecht, dass der Gegner gerade keinen Riesenlauf hat. Trotzdem ist da viel Qualität vorhanden.“

Sechs Punkte sollten reichen: Eintracht-Trainer Benjamin Sigmund. © Berno Nix

Unabhängig von der Form des Kontrahenten peilt die Eintracht einen Heimsieg an. Ein Dreier würde Bürstadt im Abstiegskampf mehr als guttun: Mit 27 Punkten liegt die Sigmund-Elf zwei Punkte hinter Fürth und Lengfeld auf Platz 15. Der Tabellen-13. bleibt sicher in der Gruppenliga. Sollte aus der Verbandsliga Süd nur eine Mannschaft in die Gruppenliga Darmstadt absteigen, reicht aber auch Platz 14 zum Klassenverbleib. Der VfB Ginsheim II steht bereits als Verbandsliga-Absteiger fest. Die SG Dersim/VfR Rüsselsheim liegt aktuell drei Punkte über der Abstiegszone.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Auch das ist für uns kein Freifahrtsschein“, stellt Sigmund klar: „Wenn wir unser Soll nicht erfüllen, haben wir es auch nicht verdient.“ Sechs Punkte hält Bürstadts Trainer im Endspurt für nötig. „Wenn wir die holen, behaupte ich, dass wir drinbleiben. Zumal wir den direkten Vergleich gegen Fürth und Lengfeld gewinnen“, sagt Sigmund. Nach Langstadt/Babenhausen empfängt die Eintracht die FSG Riedrode zum Stadtduell. Am letzten Spieltag geht es zum 16. Mümling-Grumbach, der mit 25 Punkten ebenfalls noch auf den Klassenerhalt hofft.

Am vergangenen Sonntag verlor die Eintracht in der Nachspielzeit mit 2:3 in Büttelborn. „Auch wenn wir dieses Spiel abgegeben haben, bin ich sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft dort. Wir waren näher am Sieg dran“, meint Sigmund. Am Dienstagabend waren 16 Feldspieler im Training. Auch am Mittwoch trainierte die Eintracht „ordentlich“, so der Coach. Für Sonntag sieht es ebenfalls gut aus. „Bis auf Besim Reka, der wahrscheinlich arbeiten muss, sollten alle Mann an Bord sein“, erklärt Sigmund.

SF Heppenheim – FSG Riedrode

Die selbstgesteckte 60-Punkte-Marke könnte der Fünfte Riedrode (aktuell 58 Punkte) schon am Sonntag knacken. „Je früher, umso besser“, findet FSG-Trainer Andreas Keinz: „Aber es wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe.“ Die Sportfreunde (36 Punkte) haben das Minimalziel Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. „Sie sind in dieser Saison hinter ihren Erwartungen geblieben. So wie man hört, hatten sie viel Verletzungspech. Trotzdem hat Heppenheim einige Spieler in seinen Reihen, die schon höherklassig gespielt haben – und eine Mannschaft, die jeden Gegner in der Gruppenliga schlagen kann“, holt Keinz aus: „Außerdem haben sie mit Aiad Al-Jumaili einen erfahrenen Trainer, der sicher auf einen vernünftigen Abschluss mit seinen Jungs hofft.“ Der im Ried bestens bekannte Al-Jumaili (früher unter anderem Trainer bei VfB und Azzurri Lampertheim, Hofheim) wird zur neuen Saison Sportlicher Leiter bei der TSV Auerbach.

In Heppenheim will die FSG an ihre starken Vorstellungen bei Hassia Dieburg (5:0) und gegen Langstadt/Babenhausen (5:1) anknüpfen. „Langstadt haben wir über 85 Minuten ganz klar beherrscht. Das war eine unserer besten Saisonleistungen. Auch gegen Dieburg haben wir das richtig gut gemacht“, sieht Keinz seine Elf in blendender Verfassung: „Wenn am Ende Platz fünf für uns herausspringt, ernten wir die Früchte dafür, dass hier richtig gute Arbeit geleistet wird. Das gilt für die Jungs auf dem Platz genauso wie für das Team um das Team herum.“ Personell gibt es noch ein paar Fragezeichen. Mario Basyouni und Gianluca Lucchese waren zu Wochenbeginn krank. Maxi von Dungen laboriert weiter an einer Rippenprellung, Stürmer Sinisa Pitlovic weilt im Urlaub. Dafür kehrt Evan Keinz zurück.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3