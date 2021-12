Kein Rambazamba in Bensheim

Lampertheim. Auf das erste Bergsträßer Derby in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord hatten sich der TTC Lampertheim und der VfR Fehlheim richtig gefreut. „Eigentlich wollten wir Rambazamba-Werbung dafür machen. Wegen der aktuellen Situation haben wir mit Fehlheim aber vereinbart, die Werbetrommel nicht so stark zu rühren“, sagt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend vor dem Vorrundenabschluss seines Teams am Samstag (17.30 Uhr).

„Kein Spaziergang“

In der Sporthalle des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums in Bensheim gilt die 2G-Regel. Die jüngsten Verschärfungen der hessischen Corona-Bestimmungen treten erst am Sonntag in Kraft. Bei Veranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 100 Personen greift dann weiterhin 2G. Kommen mehr Menschen, gilt 2G+. Dann müssen auch Geimpfte und Genesene negativ getestet sein. Teammitglieder und Offizielle werden nicht mitgezählt. „Es werden sicherlich einige Lampertheimer mitfahren. Aber es wird nicht das große Highlight, das es hätte werden können“, meint van gen Hassend. Während die TTC-Herren mit 11:5 Punkten auf Platz drei stehen, belegt Drittliga-Neuling Fehlheim mit 2:12 Zählern den ersten von zwei Abstiegsplätzen. Seit dem 6:4 gegen Schlusslicht Bargteheide im Oktober wartet der VfR auf Zählbares.

„In Fehlheim ist es schwer zu spielen. Der Boden ist glatt, das Material dort liegt uns nicht so“, erwartet van gen Hassend daher „keinen Spaziergang“. Van gen Hassend spricht außerdem die „Doppelproblematik“ an, die sich beim TTC durch die erste Saisonhälfte zog. Die 6:10-Gesamtbilanz der TTC-Doppel ist ausbaufähig. Die Favoritenrolle streitet der 60-Jährige dennoch nicht ab: „Natürlich wollen wir das Jahr mit einem Sieg beenden. Dann wären wir als Dritter noch in Schlagdistanz zu den ersten Zwei. Viel wird davon abhängen, wie Fehlheim antreten wird.“ Laut VfR-Mannschaftsführer Timo Freund werden Fehlheims indischer Spitzenspieler Saha Sourav und Oleksi Sarmatov fehlen. Sourav werde wegen der aktuellen Corona-Lage nicht einreisen. Daher sollen es Andrej Bondarev, Freund, Dmytro Yaremchuk und Felix Schubert richten.

Der TTC, der nach den Niederlagen gegen die Top-Teams Velbert (1:6) und Buschhausen (2:6) zuletzt einen 6:4-Erfolg bei den Füchsen Berlin feierte, will seine Stammformation (Alfredas Udra, Tomas Mikutis, Mahmoud Helmy, Vladimir Anca) präsentieren. Lampertheims Rückrundenstart ist für den 16. Januar zu Hause gegen Berlin geplant. Ob es so kommt, will van gen Hassend abwarten: „Der niedersächsische Tischtennis-Verband legt eine Pause bis 31. Januar ein. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch wir, je nach Inzidenz, bis Ende Januar oder Mitte Februar pausieren. Damit hätte ich kein Problem“. cpa

