Kein Grund zur Demut bei Favorit TSV Auerbach

Ried. 1:1 bei der SSG Einhausen, 0:0 zu Hause im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SV Unter-Flockenbach – so einfach lässt sich das Leistungsvermögen des Fußball-Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim derzeit nicht einschätzen. Doch Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes schert sich wenig darum, ob seine Mannschaft derzeit im Soll ist oder die Erwartungen nicht ganz erfüllt.

„Bald haben wir hoffentlich unsere 40-Punkte-Marke erreicht. Und das bedeutet ein erfolgreicher Abschluss der Saison“, sagt Anthes. Mit Stolz verweist er darauf, dass seine Alemannia nun schon 37 Zähler auf die Habenseite gebracht und schon seit langem kein Spiel mehr verloren hat.

Das lässt auch das Auswärtsspiel bei der TSV Auerbach am kommenden Sonntag nicht zum Ritt auf der Rasierklinge werden. „Wir sind dort der Außenseiter und können befreit aufspielen. Wenn wir im Bensheimer Weiherhausstadion nichts holen, wird uns das nicht zum Verhängnis werden“, macht Klaus Anthes klar, dass die Favoritenrolle auf Seiten der Auerbacher Elf von Giulando Tondo liegt.

Auch Anthes ist es nicht entgangen, dass die TSV Rot-Weiß Auerbach neben der Tvgg Lorsch zum ganz großen Meisterschaftsfavoriten der Kreisoberliga zählt. Würde der Großverein, der über 2500 Mitglieder zählt und viele Sportarten unter einem Dach vereint, im Juni Meister werden und in die Gruppenliga Darmstadt aufsteigen, wäre das der größte fußballerischer Erfolg in der Vereinsgeschichte des Clubs.

Trotz des erfolgreichen Auerbacher Abschneidens gibt es für die Groß-Rohrheimer aber keinen Grund, am Sonntag demütig aufzutreten. „Wir haben momentan keine Ausfälle zu verzeichnen. Und unser Trainer Georg Eckhardt muss eher sein Augenmerk darauf legen, dass er schonungsvoll mit den Spielern umgeht, die er nicht für die erste Elf nominiert hat“, sagt Anthes.

VfR Bürstadt will Derby-Revanche

Zum großen Riedderby empfängt der VfR Bürstadt den TV Lampertheim und denkt dabei mit Schrecken an den 10. Oktober vergangenen Jahres zurück, als er im Lampertheimer Sportzentrum Ost nach Treffern von Noah Keller, Mirco Wegerle, Manuel Piechotta und Mathis Frerking eine 1:4-Auswärtsniederlage bezog. Damals gelang es nur Michael Reichardt, den Lampertheimer Torwart Eric Kamprath zu überwinden.

In guter Erinnerung an dieses Ergebnis ist nicht nur der TVL-Keeper nach seiner Verletzung wieder einsatzbereit, auch Noah Keller steht nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung. Deswegen kann Lampertheim aber noch lange nicht in Bestbesetzung spielen. Tim Gärtner (Urlaub) fehlt ebenso wie Alfio Santangelo, Jonas Neher, Kai Knorr, Sascha Fetzer (alle verletzt) und der erkrankte Joshua Schöner.

Wenn der TVL aber auch dieses Mal Favorit ist, liegt das an den Spielergebnissen des vergangenen Wochenendes: Lampertheim bezwang zu Hause die Spitzenmannschaft SG Odin Wald-Michelbach mit 3:2, während es für den VfR Bürstadt mit 1:4 in Reichenbach nichts zu erben gab. Spielfrei sind die Lampertheimer Azzurri, die im Abstiegskampf neue Kraft sammeln können und müssen. hias

