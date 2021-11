Karten- und Elfmeterfestival endet 3:3

Ried. Der FV Biblis II hat am letzten Hinrundenspieltag der Fußball-C-Liga den Befreiungsschlag verpasst. Nach dem 3:3 (3:3)-Heimremis in einem hart geführten Kellerduell gegen Italia Bensheim bleibt die Elf von Spielertrainer Sven Sauer auf dem vorletzten Platz. Die Reserve von Eintracht Bürstadt konnte das Heimbollwerk der SG Gronau nicht knacken. Mit einem 2:4 (1:3) ging es wieder nach Hause.

Biblis II – Italia Bens. 3:3

Sechs Tore, vier Strafstöße, vier Platzverweise: Was nach Spektakel pur klingt, war mit Fußball nur entfernt verwandt. Vor allem bei Biblis II (jetzt neun Punkte) überwog nach dem 3:3 gegen Italia (zwölf Punkte) die Enttäuschung. Zwei Wochen nach dem 2:3 gegen Zwingenberg ließ die Elf von Spielertrainer Sven Sauer schon wieder wichtige Zähler gegen einen Abstiegskonkurrenten liegen. „Die waren zu neunt besser als wir“, war Sauer „sprachlos“.

Der Reihe nach. In der zweiten Minute musste FVB-Torwart Lukas Spindler erstmals hinter sich greifen – 0:1. In Minute zehn ließ sich Marcel Berger einen Strafstoß parieren, machte es aber im Nachschuss besser – 1:1. Quasi im Gegenzug fiel das 1:2 (12.). Auch das 2:2 machte Biblis II vom Elfmeterpunkt, diesmal traf Pascal Titze. Und Italia? Holte sich nach dem Elfer die erste Rote Karte ab (20./Meckern). Auch vor dem zweiten Platzverweis, den es kurz vor der Bibliser Führung gab, legte sich ein Bensheimer verbal mit dem Schiedsrichter an. Das 3:2 machte FVB-Kapitän Kevin Gumbinger vom Punkt (35.). Kurz vor der Pause verschuldete dann Biblis II einen Elfmeter – 3:3 (43.). In der zweiten Hälfte passierte nicht mehr viel – zumindest, wenn man von der dritten „Roten“ für Italia (85.) und Rot gegen FVB-Keeper Spindler (90./Meckern) absieht.

Gronau – Et. Bürstadt II 4:2

Auf das Gronauer 1:0 durch Bastian Würsching (20.) fand Bürstadt II mit Valon Bajrami sofort eine Antwort (21.). Danach hatte der gastgebende Tabellendritte aber wenig Mühe, den achten Sieg im neunten Heimmatch einzutüten. Nach einem Doppelpack von Renato Lucic (30./37.) stand es 3:1. Würsching stellte nach der Pause auf 4:1 (52.). Den 2:4-Schlusspunkt setzte Bürstadts Patrick Bleiziffer (89.). cpa

