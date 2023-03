Jungadler wollen Titel

Mannheim. Am Samstag (16.45 Uhr) beginnt in der Nebenhalle Süd der SAP Arena die Play-off-Finalserie der U 20 DNL Division I zwischen den Jungadlern Mannheim und den Kölner Junghaien. Beide Teams ermitteln im Modus „Best of five“ den Nachfolger des entthronten Titelverteidigers Eisbären Juniors Berlin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich erwarte enge und umkämpfte Spiele, wie in der Halbfinalserie gegen Kaufbeuren, wobei Köln eine erfahrene Mannschaft besitzt“, sagt Jungadler U-20-Cheftrainer Luigi Calce. Am Sonntag (17.30 Uhr) steigt Spiel zwei in der Kölnarena 2, Spiel drei findet am 1. April (16.45 Uhr) in Mannheim statt. and