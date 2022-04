„Jetzt geht es richtig um die Wurst“

Ried. Die klassenhöchsten Ried-Mannschaften sind am Sonntag leer ausgegangen. Unterschiedlicher hätten die Partien der FSG Riedrode und der Bürstädter Eintracht am 25. Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt aber kaum verlaufen können. Während die FSG mit einem 1:5 (0:3) beim Zweiten 1. FCA Darmstadt nach zuletzt drei Siegen die Grenzen aufgezeigt bekam, lag die abstiegsbedrohte Eintracht bei ihrer 2:5 (1:1)-Heimniederlage gegen den FC Alsbach bis zur 73. Minute mit einem Mann mehr 2:1 vorn. Schon am Gründonnerstag geht es für beide Teams weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eintracht Bürstadt – Alsbach 2:5

Das Endergebnis trügt. Mal wieder. „Das Spiel war auf Augenhöhe. Dass wir verloren haben, ist deshalb mehr als ärgerlich“, fand Eintracht-Vorsitzender Rainer Beckerle. Bis zur 73. Minute sprach vieles für Bürstadt. Besim Reka hatte in Minute 67 einen Foulelfmeter zur 2:1-Führung verwandelt. Den Strafstoß hatte Gästetorhüter Nikolas Bonias verschuldet. Der bereits verwarnte Schlussmann sah für ein Foul die Gelb-Rote Karte und ließ sein Team in Unterzahl zurück. In der 43. Minute hatte Juan Marroqui Cases die Alsbacher Führung durch Alexander Schwanberger (34.) egalisiert.

Zwischen der 73. und der 76. Minute lief gefühlt jedoch alles schief. Nach einem Foul an einem Alsbacher Stürmer zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. „Ein fragwürdiger Elfmeter“, meinte Beckerle, der selbst Referee ist: „Der Stürmer kam über die rechte Seite in den Strafraum und hat drei Gegenspieler stehen gelassen. Beim vierten Gegenspieler hat er für meine Begriffe die Einladung angenommen und ist zu früh abgehoben.“ Dem Alsbacher Johannes Wolff war das egal. Er stellte vor 70 Zuschauern auf 2:2 (74.). Nur kurz danach nutzte Justin Daum einen individuellen Fehler aus. Nach einem völlig verunglückten Querpass in der Bürstädter Abwehr zog der Alsbacher volley ab. Der Ball schlug laut Beckerle „genau im Dreieck“ zum 2:3 ein (76.). „Beim 2:4 und 2:5 in der Nachspielzeit sind wir trotz unserer Überzahl klassisch ausgekontert worden“, ärgerte sich der Eintracht-Boss. Sekunden vor dem Abpfiff flog auch Bürstadts Torhüter vom Platz. Christian Steiner sah wegen Meckerns Gelb-Rot (90.+5).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Routinier wird der Eintracht am Donnerstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Nauheim fehlen. „Jetzt geht es richtig um die Wurst“, weiß Beckerle. In den nächsten drei Wochen dürfte sich für den Tabellen-15. (18 Punkte) entscheiden, wohin die Reise geht. Nauheim ist mit 26 Punkten Zwölfter. Am 24. April erhält Bürstadt kampflos drei Punkte gegen Türk Gücü Rüsselsheim. Danach kommt der TSV Lengfeld. Die Lengfelder, die mit 1:5 in Büttelborn verloren, liegen sechs Zähler vor der Eintracht auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. „Da Lengfeld, Fürth und Nauheim nicht gepunktet haben, hätten wir einen Riesenschritt nach vorne machen können“, trauerte Beckerle dem verpassten Coup gegen Alsbach (jetzt Vierter mit 50 Punkten) hinterher.

FCA Darmstadt – FSG Riedrode 5:1

Mit einem vierten Sieg in Serie hätte die FSG (48 Punkte) mit dem Zweiten aus Darmstadt-Arheilgen gleichgezogen. Stattdessen setzte es die höchste Saisonniederlage. „Darmstadt war in allen Belangen klar besser und uns immer einen Schritt voraus. Sie haben völlig verdient gewonnen“, berichtete Riedrodes Trainer Andreas Keinz nach dem fünften K.o. in der laufenden Runde: „Wir haben zweimal gegen Darmstadt, zweimal gegen Groß-Gerau und einmal gegen Fehlheim verloren. Das sind alles Spitzenteams.“

Das 0:1 durch Matheus Henrique Gomes Guimaraes (4.) fiel für Keinz aus „stark abseitsverdächtiger Position“. Mit dem 0:2 (15.) und das 0:3 (26.) sorgte Gomes Guimaraes dann jedoch schon für die Vorentscheidung. Thiago Zanon Novis machte nach der Pause alles klar (53./69.). Das 1:4 für Riedrode erzielte René Salzmann per Kopf nach einem Freistoß von Oliver Schrah (65.).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Vor dem 1:5 wechselte die FSG Chris Keilmann mit Fersenproblemen aus. Der Keeper wird das Spiel beim 14. FC Fürth (20 Punkte) am Donnerstag (19.30 Uhr) genauso verpassen wie Evan Keinz, Sinisa Pitlovic und wohl auch Mario Basyouni, die gegen den FCA fehlten. „Fürth steht nach dem 1:5 in Heppenheim komplett unter Druck. Wir müssen die Köpfe wieder hochbekommen“, traut Keinz seiner Elf einen Erfolg im Odenwald zu.