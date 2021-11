J-18-Talente drehen Partie

Bürstadt. Nicht immer zeigt das Endergebnis im Tischtennis, wie knapp es in einem Spiel zuging. Der 6:3-Heimsieg des Jugend-18-Teams des TV Bürstadt gegen Eintracht Baunatal in der Nachwuchs-Hessenliga ist ein gutes Beispiel dafür. „Das war alles andere als deutlich“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer 2:0-Führung durch die Doppel Julian Müller/Laurin Morweiser und Patrick Moodt/Thomas Wieland gab der Titelanwärter die Partie kurz aus der Hand. Baunatal stellte auf 2:3 und fast auf 2:4. Der elfjährige Wieland lag im fünften Satz schon 4:8 zurück. Am Ende gewann Bürstadts Nummer vier jedoch 11:9 und sorgte so für das 3:3. Müller in vier, Morweiser in fünf und Moodt in drei Sätzen stellten wenig später den 6:3-Erfolg sicher. Im anschließenden Pokalduell unterlag Bürstadts J 18 dem Liga-Siebten Baunatal (7:9 Punkte) mit 2:4.

Für ihre nächsten Aufgaben sind die TVB-Talente, die jetzt mit 10:2 Punkten hinter dem TTC Königstein (12:2) auf Platz zwei stehen, also gewarnt. Am Samstag (17.30 Uhr) kommt der Vorletzte TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt (2:12 Punkte). Am Sonntag (11 Uhr) empfängt Bürstadt den Drittletzten Neuenhainer TTV (6:6).

Mit einem 6:1-Heimsieg gegen Schlusslicht TV Eichelsdorf verabschiedeten sich die Bürstädter Hessenliga-Mädchen 18 in die Winterpause. Das Doppel Sophie Kirsch/Sophie Rosenberger, zweimal Kirsch sowie je einmal Rosenberger, Sophie Wieland und Isabel Volk hoben die Saisonausbeute auf 6:8 Punkte an. „Wir haben es geschafft, uns im Mittelfeld zu etablieren“, sieht Frank Rosenberger die M 18 „absolut im Soll“. cpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2