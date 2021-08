Irres Biblis-Spiel: 0:3, 4:3, 4:4

Ried. Beim ersten Spieltag in der Kreisliga A verpassten die beiden Riedklubs einen Erfolg. Während der FV Biblis beim FC Ober-Abtsteinach nach einem 4:4-Remis zumindest einen Punkt rettete, kehrte die SG Nordheim/Wattenheim nach einem knappen 0:1 beim SV Winterkasten mit leeren Händen ins Ried zurück.

Ober-Abtsteinach – FV Biblis 4:4

„Diesen Punkt haben wir uns verdient. Nach einer so langen Pause war es schwierig, wieder in den Wettkampfmodus zu schalten – am Ende freuen wir uns aber über den Punkt. In unserer aktuellen Situation zählt ja jeder Punkt“, freute sich Kai Lessing vom Ober-Abtsteinacher Spielausschuss über das Remis gegen die Bibliser. Bei den Gurkenstädtern hätte Spielertrainer Torsten Schnitzer gern drei Punkte entführt, konnte aber mit dem Remis letztlich gut leben: „Im Endeffekt ist es etwas ärgerlich, dass wir nur mit einem Punkt nach Hause fahren. Andererseits haben wir ja auch mit 0:3 zurückgelegen, sind dann zurückgekommen und sogar in Führung gegangen. Es war ein komisches Spiel, in dem für uns mehr drin gewesen wäre.“ In der ersten Halbzeit brachten Maximilian Gärtner (11.), Philipp Kirschenlohr (16, 19..) den FCO komfortabel in Führung. „Das waren zehn Minuten – da haben wir gepennt und waren total von der Rolle“, haderte Schnitzer. Aufgeben gilt nicht, sagte der Bibliser Coach seiner Truppe und ging mit bestem Beispiel voran. Mit drei Treffern (24., 25., 36.) brachte der neue Bibliser Spielertrainer seine Mannschaft wieder zurück. In der zweiten Halbzeit brachte Lukas Bähr den FVB sogar in Führung (69.), doch kurz vor dem Abpfiff verhinderte Jakob Hirschberg mit seinem Treffer zum 4:4-Endstand den Auswärtssieg der Bibliser.

Insgesamt acht Mal schlug der Ball am Sonntagnachmittag in Ober-Abtsteinach im Netz ein. © Nix

„Unser Ziel war es, möglichst gut in die neue Runde zu starten. Mit diesem Unentschieden können wir gut leben, jetzt gilt es, von Spiel zu Spiel zu denken“, sagte Kai Lessing vom FCO.

Winterkasten - SG NoWa 1:0

„Diese knappe Niederlage ist sehr schade. Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen, wir haben gut gespielt und letztlich durch ein sehr unglückliches Eigentor verloren. Winterkasten ist einfach nicht unser Feld“, ärgerte sich SG NoWa-Coach Jens Stark nach der Auftaktniederlage. Als alles schon auf eine Punkteteilung hinauslief, lenkte Benedikt Bersch kurz vor dem Abpfiff den Ball unglücklich ins eigene Netz (88.) rago

