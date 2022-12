Investition in die Zukunft

Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat Torwart-Talent Simon Simoni vom albanischen Zweitligisten FK Dinamo verpflichtet. Der 18-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. In der laufenden Saison sei Simoni für die erste Mannschaft des Clubs aus der Hauptstadt Tirana bereits achtmal zum Einsatz gekommen. Außerdem ist er Torwart der U21-Nationalmannschaft (vier Einsätze) und war im Juni bereits für die A-Nationalmannschaft nominiert worden, hieß es in einer Mitteilung.

„Simon Simoni bringt viele Attribute mit, die wir für unser Spiel brauchen und passt genau in unser Profil. Wir sind von seinem Potential überzeugt und trauen ihm zu, dass er bei der Eintracht die nächsten Schritte machen kann“, sagte Sportvorstand Markus Krösche zum Transfer. Auch Eintrachts Torwarttrainer Jan Zimmermann freut sich auf die Zusammenarbeit mit Simoni und ist überzeugt von seinem Talent: „Er ist ein mutiger Torhüter mit einer guten Dynamik und einem großen Potential.“ dpa/kpl