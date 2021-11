Hüttenfelder Glücksgefühle

Riedrode. Mit einem hart erkämpften 2:1 (1:1)-Sieg im Derby bei der FSG Riedrode II schaffte die SG Hüttenfeld den Sprung auf Platz zwei in der Fußball-Kreisliga B. Die Gastgeber verpassten es dagegen, mit einem Heimerfolg in der Tabelle Boden gutzumachen. Dass die Hüttenfelder den spielfreien Zweiten SV/BSC Mörlenbach überflügeln konnten, freute Gästecoach Hans Scheidel natürlich. „Wir machen es in unseren Spielen ja letztlich immer spannend. Entscheidend ist nun mal, das Spiel zu gewinnen – und das ist uns gelungen, auch wenn wir dabei sicherlich auch Glück hatten“, nahm der SGH-Coach die drei Punkte auf dem Waldsportplatz in Riedrode gerne mit.

„Wir stehen jetzt auf Platz zwei und zumindest die Hinrunde ist ja gespielt“, ist Scheidel gespannt, welche Entscheidung der Hessische Fußball-Verband in der kommenden Woche bezüglich des Amateurspielbetriebes treffen wird. Dass am Sonntag möglicherweise schon der letzte Spieltag im Jahr 2021 stattgefunden haben könnte, beschäftigte auch FSG-II-Trainer Tunjo Bozanovic. „Sollte der Spielbetrieb für dieses Jahr nächste Woche coronabedingt eingestellt werden, dann wäre das heute schon mein letztes Spiel als FSG-II-Interimstrainer gewesen – und da hätte ich mir ein besseres Ergebnis gewünscht. Mir tun vor allem die Jungs leid, dass sie sich für ihren Aufwand nicht mindestens mit einem Unentschieden belohnen konnten“, bedauerte Bozanovic.

Den ersten Schuss aufs Tor gaben die Hausherren durch Perica Bozanovic ab, dieser Abschluss stellte SGH-Torwart Max Massion (11.) aber vor keine größeren Probleme. Die hätte es auf der anderen Seite geben können, doch Eduard Tropman, der den angeschlagenen Daniel Siegler im FSG-II-Tor vertrat, war in der 14. Minute gerade noch zur Stelle, ehe Andreas Rünger aus Sicht der Gastgeber Schaden anrichten konnte. FSG-II-Kapitän Maurice Gündling prüfte SGH-Schlussmann Massion aus der Distanz (22.) und im Gegenzug agierten die Grün-Weißen dann schnell, als Michael Haas mit einem langen Pass den kürzlich von den Hüttenfeldern reaktivierten Julius Klute bediente. Klutes Schuss zappelte unhaltbar für Tropman im linken unteren Toreck und die Gäste bejubelten die 1:0-Führung (22.). In der 30. Minute hatte Julien Fechtig den 1:1-Ausgleich quasi auf dem Kopf, als er völlig freistehend vor SGH-Keeper Massion zum Kopfball kam, dabei aber den Hüttenfelder Torhüter anköpfte. Auf der anderen Seite lag den Gästen schon der Torschrei auf den Lippen, doch den Schuss von Philip Hermann hinderte Pascal Kratz am Überwinden der Riedroder-Torlinie (31.).

FSG-Ärger über Elfmeter

Noch in derselben Minute setzte Mirko Alimi zu einem Sololauf für die Hausherren an, der allerdings ohne Erfolg im gegnerischen Strafraum endete. Nur sieben Minuten später schlug Alimi aber doch zu, als er nach schönem Zuspiel von Perica Bozanovic das 1:1 (38.) für die FSG Riedrode II erzielte. Kurz nach Wiederbeginn setzte sich der bereits in der 42. Minute für Julius Klute eingewechselte Kevin Wolf schön über die rechte Seite durch und spielte Tobias Lerchl im Strafraum an, Lerchl schien diese Chance schon vertan zu haben, da wurde er noch von den Beinen geholt. „Dieser Elfmeter darf uns so nicht passieren, denn eigentlich war die Situation nicht mehr gefährlich. Letztlich hat uns dieser Elfmeter das Spiel gekostet“, ärgerte sich Bozanovic.

Max Heinze trat an und verwandelte sicher zum 2:1 (53./ Foulelfmeter) für die Gäste. „Danach haben wir vergessen, weiter Fußball zu spielen und ja fast um ein Gegentor gebettelt“, brauchte Scheidel starke Nerven und einen überragenden Abwehrchef Sebastian Scheidel.