Hüttenfeld erkämpft sich 3:2-Sieg

Ried. Freudentaumel bei allen vier Riedmannschaften, denn sie verließen jeweils als Sieger den Platz. Die FSG Riedrode II fegte Weiher mit 6:2 vom Platz, die SG Hüttenfeld gewann mit 3:2 gegen den TSV Hambach. Ihre Auswärtsstärke stellten der FV Hofheim (3:2 bei der Tvgg Lorsch II) und die SG Olympia/VfB Lampertheim (5:3 bei Türkspor Wald-Michelbach) unter Beweis.

FSG Riedrode II – TSV Weiher 6:2

Gleich in der fünften Minute nahm die FSG Fahrt auf. Als sich Alimi auf der rechten Seite schön durchtankte, markierte Dominik Wiegand das 1:0. Nur fünf Minuten später erzielte Perica Bozanovic das 2:0. Bozanovic war auch in der 16. Minute zur Stelle. Riedrodes Torschütze zum 4:0 hieß Maurice Hartnagel, der in der 35. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern traf. Mit dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen durch Lukas Faths Foulelfmeter das 4:1. Auch in der zweiten Halbzeit setzte die FSG II ihr schönes Spiel nach vorne fort. So war es zunächst Sebastian Brabandt, der nach einer Ecke in der 58. Minute im Nachschuss traf, später Maurice Gündling, dem mit einem Schuss ins lange Eck das 6:1 gelang (70.). Den Schlusspunkt setzte aber Weihers Steffen Maas mit dem 6:2 (75.).

SG Hüttenfeld – TSV Hambach 3:2

Hambachs Christian Franken (l.) gegen Hüttenfelds Philip Hermann. © Nix

Den Anfang machte dabei Tobias Lerchl, der in der 14. Minute eine schöne Flanke zum 1:0 verwertete. Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Hüttenfelder zunächst einen besseren Start und erhöhten in der 58. Minute durch Andreas Rünger auf 2:0. Erst jetzt wachten die Hambacher auf und verkürzten in der 80. Minute auf 2:1. Doch abermals Tobias Lerchl stellte in der 83. Minute den alten Abstand wieder her – 3:1. Noch gaben sich die Hambacher zwar nicht geschlagen, aber das 3:2 in der 88. Minute kam zu spät.

Tvgg Lorsch II – FV Hofheim 2:3

Lorschs Pressesprecher Hans-Jürgen Lebert empfand den Hofheimer Sieg als etwas glücklich. Tom Schön brachte den FVH in der 23. Minute in Führung. Yannis Zanoun gelang das 1:1 (36.). Nach der zwischenzeitlichen Führung der Gastgeber durch Jannik Feldi (78.) wetteten viele auf einen Lorscher Sieg, doch in der 85. Minute gelang Alexander Horle (85.) und Paul Buschmann (88.) drehten die Partie.

T. W.-Mich. – SG Olympia/VfB 3:5

„Wir sind froh, endlich wieder ein Punktspiel absolviert zu haben und dass wir einen verdienten Sieg davongetragen haben“, freute sich SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres über den verdienten Sieg im Odenwald. Emre Gülmez brachte die Lampertheimer in der neunten Minute in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Geburtstagskin Kevin Rathgeber auf 0:2. Baris (34., Foulelfmeter) und Savas Keskin (38.) sorgten für den 2:2-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit aber machten die Lampertheimer durch Treffer von Rathgeber (51., 84.) und erneut Gülmez (90. + 6.) alles klar. hias