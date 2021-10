Hüttenfeld auf dem Vormarsch

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße ist die SG Hüttenfeld nach dem 1:0 über die TSV Auerbach II im Vormarsch. Aber auch der FV Hofheim setzte mit dem 4:0 beim TSV Hambach ein Ausrufezeichen. Eine derbe 0:6-Niederlage in Kirschhausen musste dagegen die SG Olympia/VfB Lampertheim hinnehmen. Ein 0:2 gab es für die zweite Mannschaft der FSG Riedrode in Rimbach.

FSV Rimbach – FSG Riedrode II 2:0

„Was der gehalten hat, war einfach sensationell. Für mich war Daniel Siegler der Mann des Tages“, lobte Rimbachs Sportlicher Leiter Thomas Ginader den FSG-Schlussmann. In der 32. Minute legten die Rimbacher den Grundstein zum Heimsieg, denn Gianluca Müllers Flachschuss landete aus 15 Metern im rechten Eck – 1:0. Fast wäre der FSG nur drei Minuten später der Ausgleich geglückt, doch Maximilian von Dungens Schuss ging über das Rimbacher Tores. In der 82. Minute machten die Rimbacher den Sack zu: Felix Plücker wurde von den Beinen geholt, Spielertrainer Amir Duric verwandelte den folgenden Foulelfmeter zum 2:0.

Kirschh. – SG/Oly. VfB Lamp. 6:0

Kapitän Tobias Lerchl schoss Hüttenfeld zum 1:0-Sieg. © Berno Nix

Die Auswüchse der Lampertheimer Personalnot waren gerade auf der Torhüterposition zu erkennen. Da keiner der etatmäßigen Schlussleute zur Verfügung stand, stellte sich SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres zwischen die Pfosten. „Phasenweise zeigten wir zwar gute Ansätze, doch wir haben als Team letztlich nicht funktioniert“, war Andres nach aufregenden 90 Minuten erst einmal bedient. So fielen die Treffer für Kirschhausen durch Gümrah Kumru (12.), Sebastian Wolf (20., 41.), Jan Philipp Lannert (32.), Fabian Zeig (54.) und Remo Kittel (70.) wie reife Früchte.

TSV Hambach – FV Hofheim 0:4

Reinhard Wollf, der Spielausschussvorsitzende der Hambacher, brachte es nach der Begegnung auf den Punkt: „Hofheim war die zweikampfstärkere Mannschaft und hat seine Chancen genutzt.“ Ehe sich die Hambacher versahen, lagen sie nach Treffern von Alexander Horle (1., 21.) und Sebastian Gromus (6.) schon mit 0:3 hinten. Zudem leisteten sich die Gastgeber noch den Luxus, dass Felix Schwab in der 53. Minute einen Foulelfmeter verschoss. Besser machte es Hofheims Kapitän Marlon Mitsch in der 65. Minute, als ihm mit einem Konter das 0:4 gelang.

SG Hüttenfeld – TSV Auerbach II 1:0

Das Tor des Tages fiel in der zwölften Minute. Bei einem Schuss von Philipp Hermann ging der Ball zwar zunächst nur an den Pfosten, doch dort stand Tobias Lerchl goldrichtig und vollendete zum 1:0. hias