Hohe Hürden für TVB

Bürstadt. Nach dem überzeugenden Saisonstart in der Jugend-Hessenliga vor zwei Wochen will der Tischtennis-Nachwuchs des TV Bürstadt nachlegen. Das Mädchen-18-Team empfängt am Sonntag (11 Uhr) die SG Bruchköbel. Bereits am Samstag (15 Uhr) reisen Bürstadts Jungen 18 zum TTC Königstein.

„Bruchköbel würde ich so stark wie uns oder sogar einen Tick stärker einschätzen. Chancenlos sind wir aber auf keinen Fall“, hofft TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger, dass die Bürstädterinnen an den 6:4-Auftakt in Heuchelheim anknüpfen können.

An Selbstvertrauen sollte es nicht mangeln: Bei den jüngsten Kreiseinzelmeisterschaften belegten Sophie Kirsch, Sophie Rosenberger und Sophie Wieland die Plätze eins bis drei in der Mädchen-Altersklasse bis 18 Jahre. Direkt im Anschluss an die Liga-Begegnung treffen Bürstadt und Bruchköbel dann im Viertelfinale des Hessenliga-Pokals aufeinander.

Von den Jungen 18 des TVB spielte Julian Müller auf Kreisebene stark auf. Ohne Satzverlust sicherte sich Bürstadts Nummer eins den Einzeltitel in seiner Altersklasse. In der Liga wollen Müller und Co. gegen Königstein den 6:4-Erfolg gegen Langenselbold vergolden. „Das wird ein Knallerspiel. Königstein ist eine der stärksten Mannschaften. Aber wir sind motiviert und wissen, worum es geht“, sagt Rosenberger. cpa

