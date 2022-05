Hohe Hürden

Biblis. Fast alle Tennis-Teams befinden sich in einer dreiwöchigen Spielpause. Lediglich beim TC Biblis und beim TC Bürstadt fliegt der gelbe Filzball am Sonntag übers Netz.

TC Biblis – Bensheim (So, 9 Uhr)

Wie schon am vergangenen Sonntag steht den Damen des TC Biblis auch in dieser Woche ein schweres Spiel in der Tennis-Gruppenliga bevor. Am vierten Spieltag der Medenrunde empfängt das Bibliser Sextett am Sonntag das Team von BW Bensheim. „Ich schätze die Bensheimerinnen ähnlich stark wie zuletzt Olympia Lorsch ein. Für uns wird es eher darum gehen, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Wir werden natürlich unser Bestes versuchen, aber ein Sieg wäre eine Überraschung“, sagt TCB-Kapitänin Ann-Kathrin Thoma.

Im Kader der Bibliserinnen wird es am Sonntag eine Umstellung geben. An der sechsten Position ist Michelle Fetsch verhindert, dafür rückt Johanna Thoma ins Team.

TC Bürstadt – Stockst. (So, 9 Uhr)

Auch das Damen-Bezirksoberliga-Quartett des TC Bürstadt steht am Sonntag auf dem Tennisplatz. Mit der SKG Stockstadt gastiert ein starker Gegner auf der Bürstädter Anlage. „Natürlich wollen wir immer gewinnen, aber Stockstadt hat eine starke Mannschaft. Mit einem Remis wären wir zufrieden“, sagt Bürstadts Kapitänin Sarah Faller. rago