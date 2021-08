Hofmann glänzt für Bobstadt

Ried. Der Herrensechser der TG Bobstadt hat am ersten Spieltag nach der Sommerpause einen wichtigen Sieg eingefahren und kommt damit dem Verbleib in der Gruppenliga ein gutes Stück näher. In der Bezirksoberliga wurde das Spiel zwischen dem TC Bürstadt und dem MTV Urberach wetterbedingt angesagt. Auch das Bezirksligaspiel des TC Hofheim fiel dem Regen zum Opfer, die TG Bobstadt II feierte gegen den TC Erzhausen einen knappen Auswärtssieg, dagegen verlor der TC Lampertheim gegen den TC Seeheim glatt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TG Bobstadt – TC Bierstadt 5:4

„Das war ein Krimi ohne Ende. Spannender ging es wirklich nicht mehr. Bis zum letzten Ballwechsel war das eine richtig enge Kiste. Insgesamt war das eine tolle Mannschaftsleistung“, freute sich Bobstadts Kapitän Thomas Bär über den wichtigen Sieg in Wiesbaden, der die TGB auf den vierten Tabellenplatz in der Gruppenliga katapultiert.

In den Einzeln unterlag Bär seinem Gegner jedoch. Zum ersten Mal in diesem Jahr musste sich der Bobstädter Spitzenspieler nach verlorenem Champions-Tiebreak geschlagen geben. „Es ist irgendwie nicht gut gelaufen, mein Gegner war aber auch richtig gut. Wegen des Endergebnisses ist mir das aber total egal. Das Wichtigste ist ja, dass wir gewonnen haben“ sagte Bär.

Auf der zweiten Position gewann Marvin Werr dann glatt, an drei siegte Stefan Hofmann ebenfalls in zwei Sätzen. Bär: „Hofmann war für mich der Matchwinner. Im Einzel und im Doppel hat er alles gegeben.“ Pech hatte dagegen Lucas Hefter, der sein Einzel im Champions-Tiebreak verlor. „Man kann ihm da aber keinen Vorwurf machen. Er hat gekämpft. Am Schluss wurde er immer wieder von Krämpfen geplagt, hat aber trotzdem weiter durchgezogen“, berichtete Bär. Besser lief es dagegen für Tim Dejung, der sein Einzel per gewonnenem Champions-Tiebreak durchbrachte. An der sechsten Position unterlag Alexander Rank in zwei Sätzen, vor den Doppelspielen stand es 3:3.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nachdem Stefan Hofmann und Lucas Hefter die Bobstädter im ersten Spiel in Führung brachten, unterlag das Duo Marvin Werr/Tim Dejung. Die ganze Verantwortung lastete nun auf Thomas Bär und Alex Rank – und der wurden sie eindrucksvoll gerecht. Mit 6:1 und 6:4 sicherten sie den knappen Bobstädter Gesamtsieg.

TC Erzhausen – TG Bobstadt II 4:5

Auch der Bezirksliga-Sechser der TG Bobstadt hatte Grund zum Jubeln. Im Auswärtsspiel gegen den TC Erzhausen ging es nicht minder spannend zu. Nachdem sich Lukas Martin, Patrick Peters und Philipp Bernhardt in den Einzeln durchgesetzt hatten, holte die zweite Bobstädter Garnitur durch die Doppelsiege von Martin Lukas/Philipp Bernhardt und Jochen Grüll/Patrick Peters den knappen Gesamterfolg, der die Bobstädter auf den dritten Tabellenplatz hievte.

TC Lampertheim II – Seeheim III 0:6

Auch im dritten Saisonspiel gab es für den Lampertheimer Bezirksliga-Vierer nichts zu holen. Gegen die dritte Mannschaft des TC Seeheim unterlagen die Spargelstädter glatt mit 0:6. rago