Hofheimer Plan geht bisher auf

Ried. Einen Start nach Maß erwischte Fußball-B-Ligist FV Hofheim in die neue Saison. Der 4:3-Heimsieg über die zweite Mannschaft der FSG Riedrode war zwar recht knapp, doch ein solch spielstarker Gegner muss erst einmal bezwungen werden. „Wir haben verdient gewonnen und waren über weite Strecken des Spiels die klar bessere Mannschaft“, blickt Alexander Krämer, der sportliche Leiter der Hofheimer, auf einen gelungenen Fußballnachmittag zurück.

Auch in der Vorbereitungsphase war Krämer mit seiner Mannschaft zufrieden: „Die lief nach Plan und unter hoher Beteiligung, natürlich besteht trotzdem nach einer so langen Pause weiterhin Nachholbedarf in den Bereichen Fitness und Spielpraxis.“

Lob für neue Spieler

Darüber, dass sich die neuen Spieler womöglich nicht in die Mannschaft integrieren können, macht er sich keine Gedanken: „Es freut mich sehr, wie gerade die neuen Akteure, von denen einige ja schon einmal bei uns gespielt haben, ihren Platz im Mannschaftsgefüge gefunden haben.“

Nun gastieren die Hofheimer bei der zweiten Mannschaft der Tvgg Lorsch, die am vergangenen Sonntag mit einem 3:0 bei der Spielvereinigung Fürth II auf sich aufmerksam machte.

„Jetzt fängt alles wieder bei Null an und die Lorscher werden sicherlich in der Lage sein, auf so manchen Akteur aus ihrer ersten Mannschaft zurückzugreifen. Wenn wir aber so geschlossen auftreten wie gegen Riedrode bin ich absolut guter Dinge“, so Krämer.

Hüttenfeld erwartet Hambach

Arg unter die Räder kam am vergangenen Sonntag die SG Hüttenfeld, die beim TSV Gras-Ellenbach mit 1:5 unterlag. Diese Scharte will die Elf von Trainer Hans Scheidel nun am heimischen Hüttenfelder Hegwald ausmerzen.

Doch jede Mannschaft ist nur so stark, wie es der Gegner zulässt. Und ob der TSV Hambach mit einem Hüttenfelder Powerplay einverstanden ist, erscheint fraglich. Die Elf aus dem Heppenheimer Stadtteil kam zwar zum Saisonauftakt über ein 3:3 gegen den SV/BSC Mörlenbach nicht hinaus, doch sie zählt nach wie vor zu den ganz großen Favoriten auf die B-Liga-Meisterschaft 2022.

Nach der Niederlage in Hofheim sinnt die zweite Mannschaft der FSG Riedrode gegen den am ersten Spieltag spielfreien TSV Weiher auf Wiedergutmachung. hias

