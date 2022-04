Hofheim jubelt über klaren Derbysieg

Hofheim. Dass für die Hausherren vom FV Hofheim im Riedduell mit der SG Hüttenfeld im B-Liga-Abstiegskampf nur ein Sieg zählt, hatte FVH-Trainer Markus Dech schon vor der Partie klar gemacht. Tatsächlich konnten die Blau-Weißen aus Hofheim am Sonntag einen 4:0 (2:0)-Sieg im Riedduell gegen die zurzeit kriselnde SG Hüttenfeld einfahren, mit dem die Hofheimer den Abstiegsrelegationsplatz verlassen und an den spielfreien SV Fürth II weiterreichen konnten. „Das war für uns ein immens wichtiger und auch verdienter Sieg“, freute sich FVH-Pressesprecher Jürgen Hofmeister darüber, dass die angepeilten drei Punkte in Hofheim blieben. „Das war schlechter als das, was wir zuletzt gezeigt haben“, empfand SGH-Spielertrainer Zoltan Varga den Auftritt seiner Grün-Weißen als Rückschritt. „Da macht sich dann auch die schlechte Trainingsbeteiligung bemerkbar.“

Schützenhilfe beim 2:0

Zunächst sollte die Überlegenheit des FVH aber noch nicht mit Toren belohnt werden. „In der 18. Minute hat Vassilios Theodorou mit einem Freistoß Pech, als er an Torwart Robin Lammel scheitert“, war Hofmeister froh, dass wenig später dann doch die 1:0-Führung (27.) fiel. „Da hat sich Kamil Mientus gut durchgesetzt und Christian Baunach musste das Ding nur noch einschieben.“

Die Hofheimer freuen sich mit dem Torschützen Tom Schön (3.v.r.) über das Tor zum 4:0-Endstand. © Berno Nix

Baunach hatte auch in der 34. Minute die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, doch seinen Schuss klärte Philipp Heß in höchster Not von der Torlinie. Eine wohl bezeichnende Szene für das Spiel sollte das 2:0 (40.) für die Platzherren zur Folge haben. „Da schlägt Patrick Schüssler einen Eckball herein, der Hüttenfelder Kapitän Tobias Lerchl will klären und befördert den Ball per Kopf über Lammel hinweg ins lange Ecke des eigenen Tores“, nahm Hofmeister die Schützenhilfe der Gäste letztlich wohlwollend an.

„Das sind genau die Gegentore, die man bekommt, wenn es gerade nicht läuft. Zusammen mit mir hatten wir in Hofheim gerade mal 13 Spieler zur Verfügung“, sah SGH-Spielertrainer Varga sich daher schon früh gezwungen, sich selbst einzuwechseln.

Kurz nach Wiederanpfiff durfte der FVH erneut jubeln, als der erst kürzlich aus dem Urlaub zurückgekehrte Tom Schön einen überlegten Vorstoß in den Hüttenfelder Strafraum unternahm und überlegt zum 3:0 (52.) abschloss. „Das hat er richtig schön gemacht“, lobte Hofmeister, dem in der 64. Minute auch beinahe der Torschrei über die Lippen gekommen wäre, als Patrick Schüssler mit seinem Pfund aber nur die Querlatte traf.

Der Torjubel war allerdings nur aufgeschoben, denn in der 67. Minute zeigte Tom Schön, dass er auch weniger sehenswerte Tore erzielen kann, als er aus zehn Metern Torentfernung zum 4:0 abstaubte. In der 80. Minute war es dann SGH-Spielertrainer Zoltan Varga, der die einzige nennenswerte Offensivaktion der Gäste hatte.

„Da habe ich aber den Ball mit der Fußspitze nicht richtig getroffen“, bedauerte Varga. „Wir müssen sehen, dass wir irgendwo noch sechs Pünktchen sammeln“, weiß der Spielertrainer der SGH nur allzu gut, dass sich die Grün-Weißen dem Thema Abstieg noch nicht völlig entzogen haben.

