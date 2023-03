Hofheim an der Spitze

Ried. In der Fußball-B-Liga profitierten die FSG Riedrode II und der FV Hofheim vom 2:2-Heimunentschieden des bisherigen Tabellenführers SG Hammelbach/Scharbach. Während Riedrode (5:1 gegen Weiher) nun nach Punkten zur Elf aus dem Odenwald aufgeschlossen hat, ist der FVH nach dem 7:0 gegen Zotzenbach der neue Tabellenführer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FSG Riedrode II – TSV Weiher 5:1

Bereits in der sechsten Minute eröffnete Timo Rodovskyden Torreigen, als er Weihers Torwart Uwe Schmittinger zum ersten Mal das Nachsehen gab . Nachdem Pascal Kratz das 2:0 in der 22. Minute beigesteuert hatte, war es in der 26. Minute erneut Rodovsky, dem das 3:0 gelang. Luca Dieken sorgte in der 33. Minute für den 4:0-Pausenstand. Den Weiherern gelang der Ehrentreffer durch Alikan Aliev (56.). Doch bereits in der 68. Minute stellte Lukas Bamberg per Foulelfmeter den alten Abstand wieder her. „Nach dem Wechsel haben wir es zu sehr schleifen lassen“, sah Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling auch Verbesserungswürdiges. h.

FV Hofheim – FSV Zotzenbach 7:0

Eine klare Angelegenheit war der 7:0-Heimsieg des FV Hofheim. „Wir haben gleich von Beginn an unser Powerplay aufgezogen und ließen den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Das war eine einseitige Angelegenheit“, sagte Sprecher Jürgen Hofmeister. Dabei spielte es dem FVH in die Karten, dass er bereits nach drei Minuten mit 1:0 in Führung ging, als Maxi von Dungens 20-Meter-Schuss unhaltbar einschlug. Trafen Paul Buschmann (25., 40.) und Patrick Schüssler (32.) noch vor dem Wechsel, so hießen die Hofheimer Schützen in der zweiten Halbzeit Paul Buschmann (55.), Vassili Voukelatos (70.) und Nico Schwindt (80.). hias