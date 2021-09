Hoffen auf Lochbühler

Lampertheim. Einen Satz packt Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim, im Lauf einer Saison immer wieder aus – nur die genaue Wortwahl variiert. „Wenn wir immer in Bestbesetzung antreten können, gehören wir zu den Spitzenteams“, sagt der 60-Jährige häufig, wenn es um die Hessenliga-Damen und die Verbandsliga-Herrenreserve der Spargelstädter geht.

Warum van gen Hassend ständig darauf zu sprechen kommt, zeigt sich vor dem zweiten Spieltag. Für das Match beim SV Darmstadt 98 am Sonntag (12 Uhr) bangen Lampertheims Damen um den Einsatz von Anne Lochbühler. Die TTC-Spitzenspielerin arbeitet im Schichtdienst – und wird wohl nicht tauschen können. „Hinter Anne steht ein dickes Fragezeichen. Das wäre ein herber Verlust, auch wenn wir noch andere Spielerinnen in der Hinterhand haben“, erklärt van gen Hassend.

Sollte Lochbühler, die beim 6:4-Auftaktsieg gegen Ober-Kainsbach vor zwei Wochen einen Punkt im Einzel und einen Zähler im Doppel mit Sabrina Metzger errang, tatsächlich ausfallen, dürfte Elina Kogane zum Einsatz kommen. Gegner Darmstadt kassierte am ersten Spieltag eine 3:6-Niederlage in Biebrich.

Aufstellung bei Reserve unklar

Vor ähnlichen personellen Problemen steht Lampertheims zweite Herrenmannschaft in der Verbandsliga Süd. Bei der Drittliga-Reserve, die am Samstag (18.30 Uhr, Sedanhalle) den TV Bieber empfängt, gelten nur die Einsätze der Kaiser-Brüder Stephan und Matthias sowie von Billy Pegg und Edwin Pleyer als sicher. Unklar ist, ob Erstmannschaftsspieler Vladimir Anca wieder aushelfen kann. Der Deutsch-Rumäne, der in der „Zweiten“ auf dem Bogen steht, hatte vor zwei Wochen zwei Einzelerfolge zum 9:7-Auftaktsieg beim TTC Eintracht Pfungstadt beigesteuert. Hinzu kommt, dass die dritte TTC-Mannschaft parallel spielt. Der TV Bieber kam mit 9:5-Erfolgen gegen Alemannia Königstädten und in Pfungstadt gut aus den Startlöchern. cpa

