Hilfe von den Redskins

Bürstadt. Für die Cheerleader-Formationen der Bürstadt Redskins begann das Jahr 2022 mit einer schlechten Nachricht. Nachdem schon im vergangenen Jahr sämtliche Wettkämpfe ausgefallen waren, verlegte der American-Football-Verband Hessen (AFVH) die für das Frühjahr vorgesehenen Hessischen Cheerleading-Meisterschaften auf „Ende April oder Anfang Mai“, wie Redskins-Kommunikationschef Harry Frommeld erklärt.

Die Pandemie sorgte dabei auch für einen organisatorischen Engpass. „Die Ausrichtungsstätte in Hanau wurde zu einem Impfzentrum umgebaut“, berichtet Frommeld. Eine Ersatzhalle ließ sich kurzfristig nicht auftreiben. Für Bürstadts Cheerleader könnte sich die Verlegung in den Frühling allerdings als Glückfall erweisen. Denn für den Nachholtermin kommt die American-Football-Abteilung des TV Bürstadt als Gastgeber in Frage. „Wir wurden um Unterstützung gebeten und haben bei unseren Kontakten nachgehakt“, sagt Frommeld. Demnach schaut sich der AFVH zurzeit nach einer Halle im Kreis Bergstraße um. „Hier kommt es wegen der Stunts vor allem auf die Höhe an“, betont Frommeld. Nach Informationen dieser Redaktion ist Lorsch ein möglicher Austragungsort.

Schon Vize-Europameister

Die Cheerleader der Redskins gehören zu den erfolgreichsten hessischen Formationen. Allein 2019 gab es vier erste Plätze und einen zweiten Platz bei den „Hessischen“. Fünf Teams schafften damals den Sprung zu den Deutschen Meisterschaften. Die Mixed-Formation „Red Arrows“ wurde Vize-Europameister, schon bei der EM 2017 in Zagreb hatte sie Platz vier belegt. Im Februar 2020 lösten die „Red Arrows“ als Hessenmeister erneut das Ticket für die „Deutsche“. Auch die „Tomahawks“ (U17), „T-PeeS“ (Kinder/Schüler) und „New Light“ (Partnerstunt) qualifizierten sich. Dann setzte die Pandemie ein. Mit Trainerin Tatjana Adler gehört seit 2021 erstmals ein Cheerleader-Mitglied als Beisitzerin dem Vorstand des TV Bürstadt an.

Eine zeitnahe Entscheidung wäre für die Redskins wünschenswert – vor allem in sportlicher Hinsicht. Denn für die Vorbereitung der Wettkampf-Choreografien, auch Routines genannt, bräuchten Cheerleader knapp drei Monate, meint Frommeld: „Im Moment findet bei uns nur Basis-Training statt.“