Hieke geht „Haufen Arbeit“ an

Bobstadt. Es ist gar nicht mehr so lange hin, da feiert der SV Vorwärts Bobstadt seinen 100. Geburtstag. Wenn sich im Jahr 2023 eine große Gratulantenschar die Klinke in die Hand geben wird, will der Verein auch sportlich etwas besser dastehen als zuletzt. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn das Herumdümpeln in der untersten Spielklasse, der Kreisliga D Bergstraße (Staffel I), ist die triste Realität.

Die sportliche Misere hat auch ihren Grund darin, dass der neue Trainer Holger Hieke bislang kaum Zeit hatte, seine Handschrift beim Traditionsverein zu zeigen. Kaum trat er im Winter 2020 seine neue Trainerstelle im Bürstädter Stadtteil an, wurde er schon aufgrund von Corona ausgebremst. Auch in der Rumpfsaison im Herbst 2020 gab es für ihn wenig Möglichkeit, sich in Szene zu setzen. Sportlich hätte es wesentlich besser laufen können, denn aus sieben Begegnungen resultierte am 18. Oktober 2020 mit dem 6:0 über die SG Waldesruh/Waldhorn Lampertheim nur ein Bobstädter Sieg.

Drei Verletzte im Testspiel

„Ich habe noch einen Haufen Arbeit vor mir. Das ist völlig unbestritten. Dennoch ist mir auch nicht entgangen, dass meine Mannschaft immer mitzieht und auch mal in der Lage ist, die Ärmel hochzukrempeln“, so der aus dem Weschnitztal stammende Übungsleiter, der schon Erfahrung auf vielen Trainerstationen sammelte.

Die von Hieke hervorgehobene Kämpfermentalität zeigten die Bobstädter zu Beginn der Vorbereitung, als sie gegen die zweite Mannschaft des FSV Blau/Weiß Rimbach einen 1:2-Rückstand noch in einen 4:2-Erfolg drehten.

Doch dieser Erfolg wurde teuer erkauft. Denn in dieser Begegnung musste der D-Ligist gleich drei personelle Rückschläge hinnehmen. Ganz besonders weh tut dabei die schwere Knieverletzung von Christoph Heise, bei dem sich der Verdacht auf Kreuzbandriss inzwischen bestätigt hat. Aber auch Julien Polon und Dennis Strubel hat es ohne Einwirkung des Gegners arg erwischt, sodass auch bei ihnen in den nächsten Wochen an Fußballspielen kaum zu denken ist. „Diese drei Spieler hätte ich mir schon in der Stammformation vorstellen können. Nun sind es eben andere, die in die Bresche springen müssen“, hofft Coach Hieke, dass sich beim anstehenden Pokalspiel gegen den Kreisoberligisten TSV Auerbach schon ein Vorläufer der Stammformation herauskristallisieren könnte.

Hieke ist auch klar, dass er am 15. August nicht mehr experimentieren kann. Denn da beginnt bereits die neue Saison mit dem Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft des TV Lampertheim. Ebenfalls gegen eine Mannschaft aus Lampertheim muss sich der SV Bobstadt an der Bobstädter Kerwe am Samstag, 21. August beweisen; genießt da Heimrecht gegen die SG Olympia/VfB Lampertheim II. Sollte eine der beiden Begegnungen verloren gehen, ist das aus Bobstädter Sicht kein Weltuntergang, denn das Saisonziel ist „nur“ ein Platz im vorderen Mittelfeld. Bis zum großen Jubiläum ist es ja noch ein bisschen Zeit. hias