Heppenheim zieht zurück

Heppenheim. Nach nur drei Spieltagen hat der FC Sportfreunde Heppenheim seine Gruppenliga-Mannschaft wegen Spielermangels zurückgezogen. „Gemäß Paragraf 63.2 der Spielordnung des HFV scheidet die Mannschaft somit aus dem Wettbewerb aus und steht als Absteiger fest. Gemäß Paragraf 67.1 werden die Ergebnisse der bisherigen Spiele nicht gestrichen. Die weiteren Spiele werden jeweils mit 3:0 Toren und drei Punkten für den jeweiligen Gegner gewertet“, teilte Klassenleiter Robert Neubauer mit.

Hinter den Kreisstädtern liegt ein übler Saisonstart. Einem 0:6 gegen den VfR Groß-Gerau folgte ein 3:22 bei Langstadt/Babenhausen. Nach der historischen Klatsche legte Sportfreunde-Trainer Frank Mucha sein Amt nieder. Bei Rot-Weiß Walldorf II trat Heppenheim am vergangenen Sonntag nicht an. „Wir haben die Entscheidung dem Klassenleiter und der Mannschaft am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Wir kriegen keine Mannschaft mehr zusammen. Die Spieler wollten nicht mehr. Wir hatten 19 Spieler. Viele sind verletzt oder im Urlaub“, erklärte FCS-Vorstandsmitglied Jürgen Krumbein, der das Verhalten einiger Akteure kritisierte: „Viele wussten: Sie sind frei, wenn der Verein abmeldet. Andere sind per Amateurvertrag gewechselt. Wir haben Termine ausgemacht, zu denen nur ein Bruchteil der Mannschaft erschienen ist. Das ist charakterlos. Aber jetzt können wir für die neue Runde besser planen.“

Nur noch 15 Vereine dabei

Ab Oktober wollen die Sportfreunde den Neubeginn in der Kreisoberliga voranbringen. „Wir wollen auf junge Spieler setzen. Alles andere machen wir nicht mehr“, meinte Krumbein. Laut Klassenleiter Neubauer dürfen die Heppenheimer bis 15. Mai 2023 entscheiden, ob sie in einer tieferen Klasse antreten wollen.

Die Gruppenliga Darmstadt, die als 17er-Liga geplant war, besteht somit nur noch aus 15 Mannschaften. Zwei Wochen vor Rundenstart hatte Verbandsliga-Absteiger VfB Ginsheim II zurückgezogen. An der Abstiegskonstellation ändert sich nichts. Die Plätze 13 bis 15 bleiben direkte Abstiegsränge, der zwölfte Platz ein Relegationsplatz – je nachdem, wie viele Teams aus der Verbandsliga Süd in die Darmstädter Klasse absteigen. cpa