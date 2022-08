Held kontert Kritik an frühem Start

Ried. Vor allem in der Fußball-C-Liga ist der Aufschrei über den Terminrahmen der neuen Spielzeit groß. „Die Runde beginnt viel zu früh. Wir werden noch in der Ferienzeit zwei Englische Wochen haben“, beklagte Daniel Patti vor dem Saisonstart. Der Spielertrainer von Eintracht Bürstadt II musste beim 0:6 in Ober-Abtsteinach am Samstag auf mehr als sieben Spieler verzichten. Mirco Geschwind, der Trainer des TV Lampertheim II, verpasste den 4:1-Auftaktsieg seiner Elf in Schwanheim, weil er zurzeit in Spanien weilt. „Als Lehrer kann ich nur während der Ferien in Urlaub fahren. Viele Spieler, die Kinder haben, haben dasselbe Problem“, merkte Geschwind an.

Mit seiner Saisonvorbereitung begann der TVL II, der am 19. Juni noch in der Relegation spielte, erst am 12. Juli – zwei Wochen später etwa als Ligakonkurrent FV Biblis II. „Die Jungs mussten die Köpfe freibekommen“, betonte Geschwind. Auch in anderen Klassen greift das Dilemma zwischen Rundenstart und Sommerferien um sich. B-Ligist SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II trat am Sonntag nicht an, weil zwischen erster und zweiter Mannschaft 18 Urlauber fehlen.

Konfrontiert mit diesen Beispielen versucht Reiner Held, der Kreisfußballwart Bergstraße, im Gespräch mit dieser Redaktion zu vermitteln. „Es gibt einen Rahmenterminplan vom Hessischen Fußball-Verband, der über alle Klassen hinweg gilt“, sagt der Bürstädter. Mit dem Plan gehe auch die Verzahnung der Spieltermine von ersten und zweiten Mannschaften einher, erklärt Held: „Wir sind abhängig von oben. Die Verbandsklassenteams wünschen sich Klassen mit 17 oder 18 Mannschaften, in denen dann Spieltage unter der Woche anfallen. Das möchte ich im Kreis möglichst vermeiden und deshalb lieber 15er- und 16er-Klassen haben.“

Von der Kreisoberliga bis zur B-Liga ist das in dieser Saison der Fall. „Da haben wir 15er-Ligen. Da ist jetzt zwar immer ein Team spielfrei. Dafür gibt es gar keine Wochentagsspieltage“, sagt Held. Die C-Liga war als 16er-Klasse geplant. Weil sich der VfB Lampertheim nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem FC Olympia in der C-Klasse einsortieren durfte, wuchs die Liga aber auf 17 Teams an. Die Folge: Gemäß dem HFV-Rahmenplan stehen in der C-Klasse am 17. und 24. August – also noch in der Ferienzeit – zwei Spieltage unter der Woche an.

Zwar habe es auch im September 2021 zwei Englische Wochen in den größeren Klassen gegeben, erinnert sich Held. Trotzdem sieht der Bergsträßer Kreisfußballwart hier Verbesserungspotenzial: „Das wäre eine Überprüfung wert. Ich kann verstehen, dass es ärgerlich ist, wenn etwa Familienväter wegen der Ferien fehlen.“

Dass die Runde früher beginnt als sonst, dementiert Held indes. „Wir sind nicht früher dran. 2021 haben wir wegen der Pandemie erst am 15. August angefangen. Ansonsten haben wir immer Anfang August losgelegt“, meint der Bürstädter: „Das Problem ist das späte Ende der alten Saison.“ Bei der Erstellung des Rahmenterminplans hätten übrigens weder Corona noch die WM im Winter eine Rolle gespielt, stellt Held klar.