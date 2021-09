Heimspiel für Ackermann

Frankfurt. Für Deutschlands Topsprinter Pascal Ackermann (Bild) war früh in diesem Jahr klar: Der große Traum, das ist das erstmalige Ticket zur Tour de France, wo er um Tagessiege und Ruhm kämpfen wollte. Wenn der 27 Jahre alte Pfälzer an diesem Sonntag (ab 13.15 Uhr/Hessischer Rundfunk) als Topfavorit beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt an den Start geht, hat sich dieser Traum wieder einmal nicht erfüllt. Im Gegenteil: Ackermann hat eine schmerzhafte Ausbootung hinter sich, beschwerte sich danach öffentlich über Teamchef Ralph Denk und wechselt nun 2022 zum Rennstall UAE Emirates.

Doch der endschnelle Ackermann verstand es exzellent, Wut und Frust in Leistung zu kanalisieren. Seit seiner Nicht-Nominierung für die Tour holte er insgesamt sechs Tagessiege, darunter einen bei der Deutschland-Tour, bei der er Gesamtzweiter wurde. Und nun das Heimspiel bei Eschborn-Frankfurt, wo er schon vor zwei Jahren siegte und sich einen anderen großen Kindheitstraum erfüllte. „Ich bin gut in Form und das Rennen liegt mir, ich denke also in jedem Fall, dass ich einer der Favoriten bin“, sagte Ackermann.

Der 187,4 Kilometer lange Kurs rund um die Mainmetropole weist zwar jede Menge Höhenmeter auf, war aber in den vergangenen Jahren – vor der coronabedingten Absage 2020 – eine Sprinterdomäne. Darauf hofft der Bora-hansgrohe-Mann nun auch am Sonntag. dpa (Bild: dpa)