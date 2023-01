Heim- und Abwehrstärke als Trumpf

Hofheim. Maximilian von Dungen bleibt auch in der kommenden Saison Spielertrainer beim ambitionierten Fußball-B-Ligisten FV Hofheim. Darauf einigten sich Verein und Übungsleiter in den vergangenen Tagen. „Ich bedanke mich hier für das Vertrauen und für den respektvollen Umgang in den vergangenen Monaten“, macht von Dungen keinen Hehl daraus, dass er gerne Spielertrainer beim 1911 gegründeten Traditionsverein ist.

Maximilian Eck (l.) kehrt nach einer Pause zum FV Hofheim zurück. © Nix

Der FV Hofheim ist von Dungens erste Trainerstation. Auf den ersten Teil der Saison 2022/23 blickt er sehr zufrieden zurück. „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen und wollen diese bis kommenden Sommer halten“, sagt er. Diese gute Ausgangsposition ist ein zweiter Tabellenplatz hinter Tabellenführer SG Hammelbach/Scharbach. Eine Situation, die man gerade vor dem Hintergrund der vergangenen Saison, als der FVH noch bis zum Schluss arg in den Kampf um den Ligaverbleib verwickelt war, nicht genug in den Mittelpunkt stellen kann.

Ein Zu- und ein Abgang

In dieser strapaziösen Saison leisteten sich die Blau-Weißen einen Makel, den sie inzwischen abgestellt haben: Die eklatante Abwehrschwäche. Während der FVH in der vergangenen Saison 84 Treffer kassierte, sind es bislang nur 18. „Und dabei muss man auch berücksichtigen, dass unser Torhüter Damon Wakelin bereits bei unserem schwachen Saisonauftakt beim TSV Gras-Ellenbach siebenmal hinter sich greifen musste“, betonte von Dungen.

Diese neue Stabilität im Abwehrverband ist gerade ein Verdienst von Damon Wakelin. „Selten, dass er sich einen Fehler erlaubt hat. Für mich ist Damon der beste Torhüter der Liga“, spricht von Dungen seinem Keeper ein dickes Lob aus. Aber es sind auch noch weitere junge Spieler, die von Dungen hervorheben möchte: „Nico Schwindt, Marlon Mitsch und Patrick Schüssler rufen Woche für Woche ihr Leistungspotenzial ab und hängen sich rein.“

Und noch ein weiterer Spieler ist nach von Dungens Auffassung ein Garant für die guten Hofheimer Leistungen: Maximilian Hödl, der neben seinen 17 Scorerpunkten auch jede Menge Erfahrung, die er aus höheren Ligen gesammelt hat, mit- und einbringt.

Neben der stabilen Abwehrarbeit, kann sich bei den Hofheimern auch die Heimstärke sehen lassen. Bei acht Begegnungen leistete sich der FVH mit dem 1:1 gegen die TSV Auerbach II erst ein Unentschieden und führt damit die Heimtabelle an. Dagegen ärgern von Dungen die vermeidbaren Unentschieden in Zotzenbach (2:2) und beim SV Kirschhausen (1:1), als die Gegentreffer erst in der Schlussphase fielen. Hinzu kamen neben der 1:7-Pleite beim TSV Gras-Ellenbach, die 1:2-Niederlage bei der Tvgg Lorsch II und das 0:2 beim SV Affolterbach.

Personell freuen sich die Hofheimer indes darüber, dass Außenverteidiger Maximilian Eck nach einer beruflich bedingten Pause wieder zur Mannschaft stößt. Auf der Gegenseite wird Ersatztorhüter Emanuel Lahmers den FVH verlassen und künftig für Sandhofen auflaufen. hias