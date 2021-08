Hauptdarsteller auf der Achterbahn

Biblis. „Das war ein wirklich verrücktes Spiel.“ Torsten Schnitzer, Spielertrainer des A-Ligisten FV Biblis, erlebte zum Saisonauftakt ein Wechselbad der Gefühle. Das 4:4-Unentschieden beim FC Ober-Abtsteinach glich einer Achterbahnfahrt. „Eigentlich haben wir zunächst richtig gut gespielt und waren die bessere Mannschaft, aber dann kamen zehn Minuten, in denen bei uns nichts zusammenlief, und plötzlich liegst du mit 0:3 hinten! In Ober-Abtsteinach hat es geregnet – und nach 19 Minuten standen wir dann ja auch buchstäblich im Regen“, sagte Schnitzer. Er selbst war es allerdings, der sein Team nach diesem Schock zurück ins Spiel brachte - mit einem Doppelpack.

Torsten Schnitzer Torsten Karl Schnitzer wurde am 22. Januar 1983 in Marburg an der Lahn geboren. Als er fünf Jahre alt war zog seine Familie nach Dieburg um. Im Alter von sechs Jahren begann in der Jugend des SC Hassia Dieburg und blieb dem SC Hassia bis auf eine Spielzeit bei der SKG Ober-Beerbach (2007/2008) viele Jahre treu. Dies nicht nur als Spieler, sondern auch als Co-Trainer und zuletzt in der wegen Corona verkürzten Spielzeit 2019/2020 auch als Spielertrainer des Dieburger Gruppenliga-Teams. Vor zehn Jahren zog Torsten Schnitzer nach Biblis. Er arbeitet in Darmstadt als Abteilungsleiter im Autohaus Braas. In Biblis wohnt er mit Ehefrau Ann-Katrin und dem dreijährigen Sohn Liam. Zur Saison 2020/2021 übernahm er beim A-Ligisten FV Biblis den Trainerposten. and

Erfolgreicher Bruder

„Wir hatten natürlich das Glück, dass wir relativ kurz nach dem 0:3 einen Elfmeter bekommen haben und den habe ich zum 1:3 verwandelt“, sagte Schnitzer. Der 38-jährige legte sich in der 24. Minute nach einem Foul an FVB-Neuzugang Pascal Titze den Ball selbst zurecht und verkürzte auf 3:1. „Der FCO hat einen guten Torwart und er war ja auch im bedrohten Eck, aber ich habe sehr platziert geschossen“, schilderte Schnitzer den Strafstoß.

Das Duell vom Punkt mit Ober-Abtsteinachs Torwart Noel Palkowski sollte nur eine Minute später ihre Fortsetzung finden, als nach einem Handspiel erneut der Elfmeterpfiff ertönte. „Er wusste, dass ich ihn wieder in dieselbe Ecke schießen würde und ist auch dahin abgetaucht, aber erneut war mein Schuss zu platziert. Nach dem Spiel haben wir uns unterhalten und er hat die Präzision bei meinen beiden Elfmetern gelobt. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich in meiner Karriere bisher erst einen einzigen Strafstoß verschossen“, sagte der Stürmer.

Die große Moral der Gurkenstädter wurde noch in der ersten Halbzeit belohnt, als Schnitzer Pascal Titze bediente, der in der 36. Minute zum 3:3-Ausgleich einschoss. „Ich habe ihn durch die Schnittstelle angespielt - und der Junge macht wirklich Spaß“, sagte Schnitzer. Biblis drehte die Partie sogar komplett. „Nach der Pause habe ich Lucas Bähr angespielt, der dann sogar zum 4:3 (69.) für uns getroffen hat. Da dachte ich, dass wir das Spiel gewinnen, aber leider haben wir es versäumt, das fünfte Tor zu machen“, musste Schnitzer letztlich doch mit einem Zähler leben, weil den Platzherren in der 86. Minute noch der späte 4:4-Ausgleich gelang.

„Wir haben eine gute Mannschaft beisammen und wollen auch oben mitspielen, aber unsere Personaldecke ist nicht so groß, da darf nicht sehr viel passieren“, weiß Schnitzer, der noch aus seinen Tagen beim Gruppenligisten SC Hassia Dieburg in der Region Darmstadt als Torjäger bekannt ist.

„Das liegt bei uns in der Familie, mein Bruder Björn ist ja, was Fußball angeht, noch erfolgreicher als ich. Er hat bei Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern 30 Tore in 70 Spielen erzielt. Zu dieser Saison ist er jetzt zum SC Hessen Dreieich in die Hessenliga gewechselt“, sagt Torsten Schnitzer.

An die vergangene A-Liga-Saison erinnert sich der Bibliser Spielertrainer nicht allzu gerne. Er übernahm vor der Runde als Nachfolger von Thomas Roth den FVB. „Wir hatten wegen Coronafällen sogar zwei Spiele weniger als die Konkurrenz und dann war alles recht schnell vorbei“, kam der FVB-Coach mit seinem Team gerade mal auf fünf B-Liga-Partien, nach denen der Spielbetrieb im Fußballkreis Bergstraße wegen der Corona-Pandemie zum Stillstand kam.

„Natürlich hofft man dass es in dieser Saison anders aussieht und wir die Runde zu Ende bringen können“, sagte Schnitzer. Vor dem Spiel in Ober-Abtsteinach stimmte ihn allerdings nachdenklich, dass aufgrund der Infektionslage über das elektronische Postfach von Seiten des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) darauf hingewiesen wurde, dass seit dem 19. August ab einer Inzidenz von 35 für Spieler und Trainer in Hessen im Amateursport die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) gilt, wenn es um den Zutritt zu Umkleidekabinen geht „Wir sind im Kreis Bergstraße ja schon über der 35er-Marke und daher haben wir uns vor dem Spiel in Biblis im Freien umgezogen und sind dann so nach Ober-Abtsteinach gefahren“, berichtete er.

